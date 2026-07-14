Rajasthan: होटल के कमरे में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव

नागौर। शहर के रोडवेज डिपो इलाके में मंगलवार को एक होटल के कमरे में 19 वर्षीय युवती का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।