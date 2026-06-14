Jaisalmer: रेलवे प्लेटफॉर्म से अनियंत्रित होकर ट्रक रेल लाइन पर गिरा, चालक सुरक्षित

तनोट से जैसलमेर की ओर जा रही एक कार पारेवर और मोकला के बीच आगे चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। भीषण टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि ट्रैक्टर-ट्रॉली भी पलट गई। हादसे में कार चालक सहित पांच लोग घायल हो गए। घायलों में सुरेन्द्र पुत्र भगवानाराम, नरेन्द्र पुत्र मानाराम, यशोदा देवी पत्नी भगवानाराम, भगवानाराम पुत्र गोविन्दराम तथा मोहित पुत्र मनोज शामिल हैं। सभी घायल नोखामंडी (बीकानेर) के निवासी बताए गए हैं। उसी दौरान मौके पर पहुंचे भाजपा नेता वीरेन्द्रसिंह सोलंकी ने घायलों को अपनी गाड़ी से जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय पहुंचाया। जहां सुरेन्द्र पुत्र भगवानाराम कुमावत (17 वर्ष), निवासी नोखामंडी, बीकानेर को चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। वहीं अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद तीन गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु करवाया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है।