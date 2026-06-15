Jaisalmer: जैसलमेर अकादमी ने चौथी बार जीता सब जूनियर बास्केटबॉल स्वर्ण

जैसलमेर जिला बास्केटबॉल संघ, जैसलमेर की ओर से आयोजित एक माह का समर बास्केटबॉल कैम्प रविवार को इंदिरा इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। समापन समारोह में खिलाड़ियों की ओर से प्रस्तुत विभिन्न खेल कौशल प्रदर्शन, अभिभावकों की प्रतियोगिताएं और मनोरंजक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। समारोह के विशिष्ट अतिथि नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा और एडिशनल एसपी प्रेम धनदे रहे। दोनों अतिथियों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि खेल बालक-बालिकाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। समारोह में सब-जूनियर, यूथ, गर्ल्स और सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने अपने प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए कौशलों का शानदार प्रदर्शन किया। महिला अभिभावकों के लिए आयोजित बास्केटबॉल शूटिंग प्रतियोगिता तथा पुरुष अभिभावकों के मैत्री मैच में भी उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान कैम्प प्रतिभागियों को बैग और प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह का सबसे मनोरंजक क्षण वह रहा जब कैम्प में भाग लेने वाले बच्चों ने स्वयं तैयार की गई एक विशेष डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की। इसमें बच्चों ने कैम्प के दौरान अपने अनुभव साझा किए तथा विभिन्न प्रशिक्षकों की शैली का अभिनय कर उपस्थित दर्शकों और अभिभावकों का भरपूर मनोरंजन किया।