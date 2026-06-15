Jaisalmer: बढ़े चौकसी तो रुके तस्करी, फलोदी, जोधपुर और बाड़मेर से पहुंच रही खेप

पोकरण. सरहदी जिले के परमाणु नगरी क्षेत्र में स्मैक और एमडीएमए युवाओं की नशों में घुलने लगा है। कहने को और कागजों में पुलिस भले ही मुस्तैद हो, लेकिन धरातल पर कई थानों व पुलिस चौकियों के सामने से तस्कर गाडिय़ां पार कर सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे की आपूर्ति कर रहे है। गौरतलब है कि पोकरण कस्बे के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों और जिलेभर में गत कुछ वर्षों से रसायनिक नशे एमडीएमए की पहुंच होने लगी है। जिससे युवा नशे के आदि हो रहे है और आमजन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही स्मैक की भी आवक हो रही है। जिससे युवा नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। पोकरण कस्बा दो राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा है। साथ ही जिले का प्रवेश द्वार भी है। ऐसे में जोधपुर, बीकानेर, फलोदी व बाड़मेर रूटों से तस्कर अपनी खेप यहां तक पहुंचा रहे है।