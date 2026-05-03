Rajasthan: अस्पताल की मोर्चरी से शव ‘गायब’, मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला

घटना की सूचना मिलते ही रामदेवरा थाने से एएसआई रोहित पालीवाल मय जाब्ता तुरंत जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। पुलिस और परिजनों के भारी दबाव के बीच जब मोर्चरी की सघन तलाशी ली गई, तो शव वहीं एक डीप फ्रीजर में दबा हुआ मिला। दरअसल, शव पूरी तरह फूल चुका था, जिसके कारण पहली नजर में उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी और ऐसा लगा कि शव गायब हो गया है।