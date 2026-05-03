3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Rajasthan: अस्पताल की मोर्चरी से शव ‘गायब’, मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला

पोकरण के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी से एक बालक का शव गायब होने से हड़कंप मच गया। बच्चा रामदेवरा में तालाब में डूबा था। शव डीप फ्रीज में मिला, लेकिन फूलने से पहचान मुश्किल हुई।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

May 03, 2026

Rajasthan Body Missing

अस्पताल के बाहर मौजूद परिजन (पत्रिका फोटो)

पोकरण (जैसलमेर): राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोकरण स्थित राजकीय जिला अस्पताल से एक बेहद हैरान और विचलित कर देने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल की मोर्चरी में पुलिस की मौजूदगी में रखवाया गया एक बालक का शव अचानक गायब हो गया, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया।

परिजनों के भारी हंगामे और रोष के बाद आखिरकार शव मोर्चरी के ही एक डीप फ्रीजर से बरामद हुआ। शव अत्यधिक फूल जाने के कारण शुरुआत में उसकी पहचान करने में भारी दिक्कत आई, लेकिन बाद में परिजनों द्वारा शिनाख्त किए जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली।

तालाब में डूबने से हुई थी बालक की मौत

जानकारी के अनुसार, एक दिन पूर्व रामदेवरा के एक तालाब में डूबने से एक मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद शव को पोकरण के राजकीय जिला अस्पताल लाया गया।

परिजनों के दूर होने और रात अधिक हो जाने के कारण शव को पुलिस की मौजूदगी में सुरक्षित तरीके से अस्पताल की मोर्चरी के डीप फ्रीजर में रखवा दिया गया था।

सुबह मोर्चरी से शव गायब होने पर मचा हड़कंप

रविवार सुबह जब मृतक के परिजन और रिश्तेदार पोस्टमॉर्टम और शव लेने के लिए मोर्चरी पहुंचे, तो वहां से शव नदारद मिला। यह देखते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल परिसर में ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा और रोष प्रकट करना शुरू कर दिया।

अस्पताल की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

घटना की सूचना मिलते ही रामदेवरा थाने से एएसआई रोहित पालीवाल मय जाब्ता तुरंत जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। पुलिस और परिजनों के भारी दबाव के बीच जब मोर्चरी की सघन तलाशी ली गई, तो शव वहीं एक डीप फ्रीजर में दबा हुआ मिला। दरअसल, शव पूरी तरह फूल चुका था, जिसके कारण पहली नजर में उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी और ऐसा लगा कि शव गायब हो गया है।

परिजनों ने जब ध्यान से देखा तो उन्होंने शव की शिनाख्त की, जिसके बाद मोर्चरी में उपजा तनाव शांत हुआ और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने पोकरण जिला अस्पताल की मोर्चरी की सुरक्षा और प्रबंधन पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर के मोहनगढ़ में सड़क हादसा: खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, ANM की दर्दनाक मौत; पति-बेटी गंभीर घायल
जैसलमेर
Mohangarh accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 May 2026 02:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Rajasthan: अस्पताल की मोर्चरी से शव ‘गायब’, मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर के मोहनगढ़ में सड़क हादसा: खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, ANM की दर्दनाक मौत; पति-बेटी गंभीर घायल

Mohangarh accident
जैसलमेर

संडे बोल – आपकी आवाज: आज का सवाल – तेज गर्मी के मौसम में शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं?

जैसलमेर

Jaisalmer accident news: चालक को आई झपकी, पलटी कार, वृद्ध की मौत

जैसलमेर

सैकड़ों गांवों को मिल रहा पानी, मोहनगढ़ में जल संकट गहराया

जैसलमेर

पोकरण अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच गहराया पेयजल संकट

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.