गैस महंगी पड़ी, कारोबारियों ने बदला चूल्हा—बिजली और डीजल बने सहारा

यह बदलाव लागत नियंत्रण और काम की निरंतरता बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम बनकर सामने आया है। विगत दिनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में तेज वृद्धि दर्ज हुई। बाजार से मिली जानकारी के अनुसार, कई दुकानदारों का मासिक खर्च 30 प्रतिशत तक बढ़ गया। इस दबाव के चलते वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर झुकाव तेजी से बढ़ा। ऊर्जा के मिश्रित स्रोत, स्मार्ट उपकरण और लागत की नियमित निगरानी कारोबार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। महंगी गैस ने दबाव जरूर बनाया, लेकिन इसी दबाव ने कारोबार को आधुनिक और अधिक सक्षम बनाने की दिशा भी दी है।