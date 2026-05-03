3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

इनवर्टर और जेनरेटर का खर्च बढ़ा, आमजन और कारोबारियों पर बोझ बढ़ा

भीषण गर्मी के बीच शहर में बिजली संकट ने आमजन और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार और अचानक हो रही कटौती से दिनचर्या प्रभावित हो रही है, वहीं बाजारों की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

May 03, 2026

भीषण गर्मी के बीच शहर में बिजली संकट ने आमजन और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार और अचानक हो रही कटौती से दिनचर्या प्रभावित हो रही है, वहीं बाजारों की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है। तेज तापमान के चलते कूलर, एसी और पंखों की जरूरत बढ़ी है, लेकिन अनियमित बिजली आपूर्ति ने राहत की उम्मीद को कमजोर कर दिया है। शहर के कई क्षेत्रों में प्रतिदिन 3 से 6 घंटे तक बिजली बाधित रहने की स्थिति बन रही है। अचानक कटौती से घरेलू कामकाज, पानी की सप्लाई और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बाजारों में दुकानदारों को ग्राहकों के सामने असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बिलिंग, डिजिटल भुगतान और अन्य तकनीकी कार्य रुक-रुक कर चल रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है।

बिजली संकट का सीधा असर खर्च पर भी दिख रहा है। इनवर्टर और जेनरेटर का उपयोग बढ़ने से आर्थिक बोझ बढ़ गया है। एक मध्यम आकार के प्रतिष्ठान को जेनरेटर चलाने पर प्रतिदिन 800 से 1500 रुपए तक अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। घरों में भी इनवर्टर बैटरी की देखभाल और चार्जिंग का खर्च बढ़ गया है। तकनीकी जानकारों के अनुसार गर्मी के साथ बिजली की मांग 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। मौजूदा ढांचा इस बढ़ी मांग को संभालने में सक्षम नहीं दिख रहा। ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड होने और लाइनों में फॉल्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई क्षेत्रों में पुराने उपकरण समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। बिजली पर निर्भर जलापूर्ति भी प्रभावित हो रही है। मोटर नहीं चल पाने से पानी की किल्लत बढ़ रही है, जिससे लोगों को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इससे अतिरिक्त खर्च और परेशानी दोनों बढ़ रहे हैं।

फैक्ट फाइल

-प्रतिदिन 3 से 6 घंटे तक कई क्षेत्रों में बिजली कटौती

-गर्मी में बिजली मांग 20-30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी

-जेनरेटर संचालन पर 800 से 1500 रुपए तक दैनिक खर्च

-ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड और तकनीकी फॉल्ट की घटनाओं में बढ़ोतरी

एक्सपर्ट व्यू – सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा तो कम होगी बिजली पर निर्भरता

ऊर्जा विशेषज्ञ डॉ. आरके शर्मा के अनुसार यह स्थिति केवल मौसमी दबाव नहीं बल्कि ढांचे की सीमाओं का परिणाम है। गर्मी में मांग तेजी से बढ़ती है, लेकिन वितरण तंत्र में समय पर विस्तार नहीं होने से संकट गहराता है। पुराने ट्रांसफॉर्मर, जर्जर लाइनें और सीमित बैकअप व्यवस्था मुख्य कारण हैं। समाधान के लिए फीडर अपग्रेड, नए ट्रांसफॉर्मर की स्थापना और प्रभावी लोड मैनेजमेंट जरूरी है। साथ ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम की जा सकती है। समय रहते सुधार नहीं किए गए तो आने वाले समय में ऐसे हालात और अधिक गंभीर रूप ले सकते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 May 2026 08:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / इनवर्टर और जेनरेटर का खर्च बढ़ा, आमजन और कारोबारियों पर बोझ बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वीरान एयरपोर्ट पर गूंजी हर्ष ध्वनि…समर शेड्यूल में पहली फ्लाइट जयपुर से जैसलमेर पहुंची

जैसलमेर

गैस महंगी पड़ी, कारोबारियों ने बदला चूल्हा—बिजली और डीजल बने सहारा

जैसलमेर

परिजनों ने लगाया शव गायब होने का आरोप, कांस्टेबल आया और दिखाया तो की पहचान

जैसलमेर

Rajasthan: अस्पताल की मोर्चरी से शव ‘गायब’, मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला

Rajasthan Body Missing
जैसलमेर

जैसलमेर के मोहनगढ़ में सड़क हादसा: खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, ANM की दर्दनाक मौत; पति-बेटी गंभीर घायल

Mohangarh accident
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.