इनवर्टर और जेनरेटर का खर्च बढ़ा, आमजन और कारोबारियों पर बोझ बढ़ा

बिजली संकट का सीधा असर खर्च पर भी दिख रहा है। इनवर्टर और जेनरेटर का उपयोग बढ़ने से आर्थिक बोझ बढ़ गया है। एक मध्यम आकार के प्रतिष्ठान को जेनरेटर चलाने पर प्रतिदिन 800 से 1500 रुपए तक अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। घरों में भी इनवर्टर बैटरी की देखभाल और चार्जिंग का खर्च बढ़ गया है। तकनीकी जानकारों के अनुसार गर्मी के साथ बिजली की मांग 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। मौजूदा ढांचा इस बढ़ी मांग को संभालने में सक्षम नहीं दिख रहा। ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड होने और लाइनों में फॉल्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई क्षेत्रों में पुराने उपकरण समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। बिजली पर निर्भर जलापूर्ति भी प्रभावित हो रही है। मोटर नहीं चल पाने से पानी की किल्लत बढ़ रही है, जिससे लोगों को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इससे अतिरिक्त खर्च और परेशानी दोनों बढ़ रहे हैं।