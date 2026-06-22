Amrish Puri: बॉलीवुड का वो विलेन, जिसकी एक्टिंग के सामने हीरो की चमक भी फीकी पड़ जाती थी

Amrish Puri Birth Anniversary: एक अभिनेता, एक सच्चा कलाकार वो होता है, जो गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है, माने कि जैसा देस हो, वैसा भेस धारण कर लेता हो। यहां पर देस का मतलब किरदार से है। एक अभिनेता जो खुद को उस किरदार में सोख लेता है, उस किरदार में भूल जाता है, ऐसे कलाकार विरले ही पैदा होते हैं, सदियों में आते हैं। ऐसे ही कलाकार थे बॉलीवुड के दिग्गज खलनायक अमरीश पुरी, जो पल में मन में नफरत भर देने वाला विलेन बन जाते थे और दूसरे पल एक पिता के रूप में दिल छू जाते थे, ऐसा कर पाना हर एक्टर के बस की बात नहीं।