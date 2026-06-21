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Objectification से आगे बढ़ता सिनेमा: ‘ईथा’ से लेकर ‘Baby Do Die Do’ में दिखी औरत की ताकत

Strong Female Characters in Bollywood: 'ईथा' से लेकर 'बेबी डू डाई डू' तक, आने वाले समय में कहानियों में 'गर्ल पावर' (महिलाओं की अहम भूमिका) देखने को मिलेगी। हुमा कुरैशी, अनीट पड्डा, श्रद्धा कपूर और दूसरी महिला स्टार्स दिलचस्प कहानियाँ लेकर आ रही हैं।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 21, 2026

Female Characters in Bollywood

बॉलीवुड में महिला शक्ति का नया चैप्टर। (फोटो सोर्स: IMDb)

Strong Female Characters in Bollywood: कुछ दिनों पहले जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' फिल्म रिलीज हुई थी, जिसपर एक्ट्रेस को ओब्जेक्टिफाई करने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन सिनेमा में हर फिल्म में महिला किरदारों ओब्जेक्टिफाई किया जाता हैं। इंडियन सिनेमा में की फिल्में बनीं हैं, जिनमें महिला फीमेल लीड रोल्स को कहानी के केंद्र में रखा गया है। गौर करें तो हाल ही में रिलीज हुई 'मां बहन' और 'भारत भाग्य विधाता' जैसी महिला-प्रधान फिल्में इसी बात का उदाहरण हैं। हालांकि अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए नई फिल्में रिलीज को तैयार हैं। आइए, आने वाली महिला प्रधान फिल्मों की इन कहानियों पर एक नजर डालते हैं।

मां इंटी बंगाराम

तेलुगु एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'मां इंटी बंगाराम' में सामंथा रूथ प्रभु मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी। यह फिल्म सामंथा के लिए खास है क्योंकि यह उनके प्रोडक्शन में डेब्यू करने और तीन साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर उनकी वापसी का भी प्रतीक है। नंदिनी रेड्डी की डायरेक्ट की गई इस फ़िल्म में एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी तीसरी बार साथ काम कर रही है। पहले यह फ़िल्म मई में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन IPL और वर्ल्ड कप की वजह से इसे टाल दिया गया और अब यह आज रिलीज़ हो रही है।

गांधारी

एक्टर तापसी पन्नू जल्द ही 'गांधारी' नाम की एक रिवेंज ड्रामा फ़िल्म में नज़र आएंगी, जो OTT पर रिलीज़ होगी। इस फ़िल्म में तापसी ज़बरदस्त एक्शन सीन करेंगी, जिसमें आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद किए जाने वाले सीन भी शामिल हैं। हालांकि इस रिवेंज ड्रामा की रिलीज़ डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रोमोशनल मटीरियल से पता चलता है कि कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए लड़ रही है। HT के एक सोर्स ने बताया, "इस फ़िल्म से जुड़े एक सोर्स का कहना है कि तापसी 'गांधारी' में आंखों पर पट्टी बांधकर ज़बरदस्त एक्शन सीन करेंगी। वे कहते हैं, 'तापसी पन्नू पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल और नए तरह के एक्शन सीन करने के लिए तैयार हैं; आंखों पर पट्टी बांधकर एक्शन सीन करना उनके किरदार के लिए एक नई चुनौती होगी।' वे आगे कहते हैं, 'यह सिर्फ़ स्टंट का काम नहीं है, बल्कि एक्शन हीरो के बारे में सोचने का एक नया तरीका है। आंखों पर पट्टी बांधकर होने वाली लड़ाई के सीन में वह अपनी नज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं और उन्हें अपनी सहज बुद्धि (instinct), मसल मेमोरी और अंदरूनी ताकत पर निर्भर रहना होगा, जिससे उनकी कमज़ोरी ही उनकी ताकत बन जाएगी।'"

बेबी डू डाई डू

एक्टर हुमा कुरैशी अपनी पहली प्रोडक्शन फिल्म 'बेबी डू डाई डू' में एक दमदार और दिलचस्प भूमिका में नजर आएंगी। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए टीजर में हुमा के किरदार की झलक मिली है; वो मुंबई में एक ऐसी कातिल का रोल कर रही हैं जो बोल और सुन नहीं सकतीं। उन्होंने अपने भाई साकिब सलीम के साथ मिलकर अपनी पहली फिल्म को प्रोड्यूस करने को लेकर अपना एक्ससाइटमेंट जाहिर करते हुए कहा, "ये वाकई बहुत बढ़िया बात है कि हमें प्रोड्यूसर बनने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये शुरुआत में मौका न मिलने और निराशा के कारण हुआ है, क्योंकि मुझे लगता था कि 'हे भगवान, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूं'। एक एक्टर के तौर पर मैं खुद को तभी साबित कर सकती हूं जब कोई मुझे काम के लिए हायर करे।"

ईथा

'स्त्री' के बाद एक्टर श्रद्धा कपूर एक बायोपिक ड्रामा के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। इस फिल्म में वो मशहूर मराठी तमाशा और लावणी लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की भूमिका में नजर आएंगी। बता दें कि ये कहानी 1940 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक के बीच महिलाओं की स्थिति को उजागर करेगी, जिसमें उनके संघर्ष से लेकर उनके मशहूर होने तक का सफर पर्दे पर दिखाया जाएगा। हालांकि, फिल्म के बारे में अभी ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आईं हैं।लेकिन प्रोड्यूसर दिनेश विजन इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और लक्ष्मण उतेकर इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। यह फिल्म 28 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है।

शक्ति शालिनी

अनीत पड्डा को मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) ने अपनी तीसरी फ़िल्म 'शक्ति शालिनी' के लिए साइन किया है। यह फ़िल्म 'स्त्री यूनिवर्स' का हिस्सा है और इसकी आधिकारिक घोषणा आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 2025 में आने वाली फ़िल्म 'थम्मा' के एंड-क्रेडिट्स में की गई थी। 'शक्ति शालिनी' की शूटिंग इस साल मार्च में शुरू हुई थी। इस फ़िल्म में 'होमबाउंड' के एक्टर विशाल जेठवा भी हैं, जो अनीत के ऑन-स्क्रीन लव इंटरेस्ट का रोल निभाएंगे।

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Published on:

21 Jun 2026 07:44 am

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