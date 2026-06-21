Objectification से आगे बढ़ता सिनेमा: ‘ईथा’ से लेकर ‘Baby Do Die Do’ में दिखी औरत की ताकत

एक्टर तापसी पन्नू जल्द ही 'गांधारी' नाम की एक रिवेंज ड्रामा फ़िल्म में नज़र आएंगी, जो OTT पर रिलीज़ होगी। इस फ़िल्म में तापसी ज़बरदस्त एक्शन सीन करेंगी, जिसमें आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद किए जाने वाले सीन भी शामिल हैं। हालांकि इस रिवेंज ड्रामा की रिलीज़ डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रोमोशनल मटीरियल से पता चलता है कि कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए लड़ रही है। HT के एक सोर्स ने बताया, "इस फ़िल्म से जुड़े एक सोर्स का कहना है कि तापसी 'गांधारी' में आंखों पर पट्टी बांधकर ज़बरदस्त एक्शन सीन करेंगी। वे कहते हैं, 'तापसी पन्नू पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल और नए तरह के एक्शन सीन करने के लिए तैयार हैं; आंखों पर पट्टी बांधकर एक्शन सीन करना उनके किरदार के लिए एक नई चुनौती होगी।' वे आगे कहते हैं, 'यह सिर्फ़ स्टंट का काम नहीं है, बल्कि एक्शन हीरो के बारे में सोचने का एक नया तरीका है। आंखों पर पट्टी बांधकर होने वाली लड़ाई के सीन में वह अपनी नज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं और उन्हें अपनी सहज बुद्धि (instinct), मसल मेमोरी और अंदरूनी ताकत पर निर्भर रहना होगा, जिससे उनकी कमज़ोरी ही उनकी ताकत बन जाएगी।'"