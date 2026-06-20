अगर ‘Eetha’ का इंतजार कर रहे हैं, तो श्रद्धा कपूर की ये 5 दमदार फिल्में मिस मत कीजिए

Before Eetha Shraddha Kapoor Films To Watch: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ईथा' को लेकर फैंस के बीच एक्साइट्मेंट देखने को मिल रहा है। हाल ही में फिल्म की पहली झलक ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी और फैंस की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया। बता दें, इस फिल्म में श्रद्धा महाराष्ट्र की लोकनाट्य कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के किरदार में दिखने वाली है। ये भूमिका उनके करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण और अलग भूमिकाओं में से एक मानी जा रही है।