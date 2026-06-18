बड़ी होकर अभिनेत्री ही बनेगी रणबीर कपूर की लाडली राहा? करियर पर मां आलिया ने बता दिया

वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म 'अल्फा' में नजर आने वाली हैं। इस एक्शन फिल्म में उनके साथ शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे। फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा वह संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ भी दिखाई देंगी। वहीं, 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में उनकी मौजूदगी को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।