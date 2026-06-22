स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे दिलजीत दोसांझ, अचानक पहुंच गया खालिस्तानी समर्थक, देखें वीडियो

Diljit Dosanjh Concert Controversy: पंजाबी संगीत को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने वाले दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने ऑरा वर्ल्ड टूर 2026 को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में हुए उनके हालिया कॉन्सर्ट के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने कुछ समय के लिए वहां मौजूद हजारों लोगों की धड़कनें बढ़ा दीं। लाइव परफॉर्मेंस के बीच अचानक एक शख्स खालिस्तान समर्थक झंडा लेकर स्टेज पर पहुंच गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल हरकत में आना पड़ा।