‘ना कोई रोमांस था, ना कोई फेवर’, त्रिदेव एक्ट्रेस Sonam Khan ने राजीव रॉय के साथ अफेयर पर तोड़ी चुप्पी

Sonam Khan Rajiv Rai Affair Clarification: 90 के दशक में एक अफेयर ने काफी चर्चा बटोरी थी कि 'त्रिदेव' एक्ट्रेस सोनम खान और राजीव रॉय एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. और सालों तक बॉलीवुड में ये माना जाता रहा कि इस फिल्म में सोनम खान का शानदार रोल और सुपरहिट गाना फिल्ममेकर राजीव राय के साथ उनके अफेयर की वजह से मिला था। अब एक्ट्रेस ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में सोनम ने बताया कि 1989 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बनने के दौरान कोई अफेयर नहीं था, बल्कि राजीव तो शुरू में उन्हें फिल्म में लेना भी नहीं चाहते थे।