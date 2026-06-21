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‘ना कोई रोमांस था, ना कोई फेवर’, त्रिदेव एक्ट्रेस Sonam Khan ने राजीव रॉय के साथ अफेयर पर तोड़ी चुप्पी

Sonam Khan Rajiv Rai Affair: हाल ही में इंस्टाग्राम पोस्ट में सोनम खान ने साफ किया कि 'त्रिदेव' की शूटिंग के दौरान वो और डायरेक्टर राजीव राय दूसरे लोगों को डेट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शुरू में राजीव उन्हें कास्ट करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 21, 2026

Sonam Khan Rajiv Rai Affair Clarification

सोनम खान ने तोड़ी त्रिदेव के अफेयर पर चुप्पी। (फोटो सोर्स: IMDb)

Sonam Khan Rajiv Rai Affair Clarification: 90 के दशक में एक अफेयर ने काफी चर्चा बटोरी थी कि 'त्रिदेव' एक्ट्रेस सोनम खान और राजीव रॉय एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. और सालों तक बॉलीवुड में ये माना जाता रहा कि इस फिल्म में सोनम खान का शानदार रोल और सुपरहिट गाना फिल्ममेकर राजीव राय के साथ उनके अफेयर की वजह से मिला था। अब एक्ट्रेस ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में सोनम ने बताया कि 1989 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बनने के दौरान कोई अफेयर नहीं था, बल्कि राजीव तो शुरू में उन्हें फिल्म में लेना भी नहीं चाहते थे।

त्रिदेव फिल्म के दौरान अफेयर पर सोनम खान ने तोड़ी चुप्पी

सोनम खान ने इंस्टाग्राम पर 'त्रिदेव' के मशहूर गाने 'ओये ओये' का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, "ओये ओये ओये ओये ओह नाaaaa यानी साफ 'ना'। असली कहानी ये है कि 'त्रिदेव' के डायरेक्टर के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। तो आगे पढ़ें… 'त्रिदेव' की शूटिंग का पहला दिन। पहला गाना। पहली अफवाह।"

त्रिदेव' के दौरान हम दोनों किसी और को डेट कर रहे थे

इसके आगे उन्होंने लिखा, 'त्रिदेव' की शूटिंग के दौरान मैं और राजीव दोनों ही दूसरे लोगों को डेट कर रहे थे और कहा, "आम सोच के मुताबिक, 'त्रिदेव' के रिलीज होने के बाद लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि फिल्म बनने के दौरान मैं डायरेक्टर के साथ रोमांस कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे बाकी दो लीड एक्ट्रेस के मुकाबले ज्यादा फायदा मिला। जैसे ज्यादा स्क्रीन टाइम और एक सुपरहिट गाना जो देश के हर कोने में बज रहा था। ट्विस्ट ये है कि राजीव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेट पर थे। मेरा बॉयफ़्रेंड भी सेट से ज्यादा दूर नहीं था।

हम दोनों ही पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे।" सोनम ने आगे कहा, "'ओये ओये' गाना मुझे बस यूं ही मिल गया। असल में, राजीव मुझे 'त्रिदेव' में नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने एक दूसरी एक्ट्रेस से बात की थी और लगभग डील पक्की भी कर ली थी, क्योंकि जब उन्होंने यश जी द्वारा दिखाए गए 'विजय' फिल्म के फुटेज देखे, तो उन्हें मैं ज्यादा पसंद नहीं आई थी। असल में, जब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा, तब मैं उनकी आखिरी पसंद बनी। तो, न कोई रोमांस, न कोई सीक्रेट फोन कॉल, और न ही डायरेक्टर का कोई खास फायदा।"

आखिर में सोनम ने कहा, "बस मैं और एक जबरदस्त गाना। 'त्रिदेव' के रिलीज होने के काफी समय बाद राजीव और मैंने असल में डेटिंग शुरू की, क्योंकि हम दोनों सिंगल थे और हमें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं थी। "तो मेरे प्यारे दोस्तों, 'त्रिदेव' में मुझे कोई खास फायदा या प्राथमिकता नहीं मिली थी। जीरो… बिल्कुल नहीं।"

राजीव राय और सोनम खान की रिलेशनशिप और तलाक

सोनम और राजीव ने 'त्रिदेव' के बाद डेटिंग शुरू की और आखिरकार 1991 में शादी कर ली। शादी के बाद, सोनम ने अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग छोड़ दी। उनका एक बेटा है, जिसे ऑटिज्म था। वो लॉस एंजिल्स, लंदन और कई अन्य देशों में रहे और आखिरकार यूरोप में बस गए। हालांकि, 2001 में वो अलग हो गए और अलग होने के 15 साल बाद 2016 में उन्होंने ऑफिशियली तलाक ले लिया।

OTT से एक्टिंग में वापसी करना चाहती हैं सोनम खान

सोनम आखिरी बार 1992 की फिल्म 'विश्वात्मा' में नजर आई थीं। उन्होंने 30 साल बाद शोबिज में वापसी करने की इच्छा जताई है, लेकिन इस बार डिजिटल माध्यम से। उन्होंने बताया कि उन्हें OTT में दिलचस्पी है और वो कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया।

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Aakash Makhija

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Updated on:

21 Jun 2026 12:12 pm

Published on:

21 Jun 2026 11:37 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘ना कोई रोमांस था, ना कोई फेवर’, त्रिदेव एक्ट्रेस Sonam Khan ने राजीव रॉय के साथ अफेयर पर तोड़ी चुप्पी

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