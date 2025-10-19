Patrika LogoSwitch to English

18 साल की उम्र में मैंने…, 35 साल बाद बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ने किया चौकाने वाला खुलासा

Sonam Khan: मशहूर एक्ट्रेस सोनम खान ने गोविंदा को लेकर सालों बाद खुलासा किया है। इससे पहले उन्होंने ‘रेड लाइट एरिया’ में जाने और 18 साल की उम्र में उनके साथ क्या हुआ था, इस बात का खुलासा सोशल मीडिया पर किया था।

मुंबई

Saurabh Mall

Oct 19, 2025

सोनम खान की पुरानी फोटो। साथ में गोविंदा (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Sonam Khan: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनम खान का एक चौंकाने वाला पोस्ट सामने आया है। उन्होंने सुपरस्टार गोविंदा को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल, एक्ट्रेस ने अपने शुरुआती फिल्मी दिनों और गोविंदा के साथ अपने खास रिश्ते बात की। इससे पहले 18 की उम्र में उनके साथ क्या हुआ था, इस बात का भी खुलासा एक्ट्रेस ने किया था।

मैंने अपनी पहचान खो दी…

आज से ठीक 5 दिन पहले एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर 35 साल बाद चौकाने वाला पोस्ट साझा किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा, “मेरा 18 साल की उम्र में करियर खत्म हो गया, मैं रिटायर हो गई…, शादी हो गई… मोनोक्रोम जिंदगी अंदर तक उतरने लगी… मैंने अपनी पहचान खो दी क्योंकि मुझे अपने काम की याद आने लगी थी… लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी… अब भी मैं वापस आना चाहती हूं, और फिर से काम करना और सीखना शुरू करना चाहती हूं।”

इससे पहले एक्ट्रेस ने ‘रेड लाइट एरिया’ में छुपकर जाने का खुलासा किया था। तब उन्होंने बताया था कि आखिर वो क्यों वहां जाती थीं।

गोविंदा को लेकर एक्ट्रेस बोलीं- मेरा हाथ पकड़कर मुझे…

एक्ट्रेस सोनम खान ने अपने शुरुआती फिल्मी दिनों और गोविंदा के साथ अपने खास रिश्ते को प्यार से याद किया। सोनम खान ने लिखा, “गोविंदा जी अक्सर मुझसे कहते थे, तू बिल्कुल अपुन के जैसी हो। मुझे आज भी याद है कि कैसे वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस करवाते थे, जिससे डांस मास्टर्स बहुत चिढ़ जाते थे, जिन्हें मुझ जैसे नए एक्टर के लिए ज्यादा सब्र नहीं था। उस समय, मैंने 30 से ज्यादा फिल्में साइन की थीं, लेकिन डांस करना तो दूर की बात थी, मेरे पास अपने टाइट वर्क शेड्यूल की वजह से शूटिंग से पहले स्टेप्स की रिहर्सल करने का भी टाइम नहीं था। फिर भी, हमारे प्यारे गोविंदा सर हमेशा शूटिंग में मेरी मदद करते थे और हर टेक से पहले मुझे स्टेप्स सिखाते थे।”

बता दें सोनम खान और गोविंदा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें ‘बाज’, ‘अपमान की आग’, ‘आसमान से ऊंचा’, ‘रईसज़ादा’ और दूसरी फिल्में शामिल हैं।

Updated on:

19 Oct 2025 03:34 pm

Published on:

19 Oct 2025 02:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 18 साल की उम्र में मैंने…, 35 साल बाद बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ने किया चौकाने वाला खुलासा

