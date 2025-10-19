18 साल की उम्र में मैंने…, 35 साल बाद बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ने किया चौकाने वाला खुलासा

एक्ट्रेस सोनम खान ने अपने शुरुआती फिल्मी दिनों और गोविंदा के साथ अपने खास रिश्ते को प्यार से याद किया। सोनम खान ने लिखा, “गोविंदा जी अक्सर मुझसे कहते थे, तू बिल्कुल अपुन के जैसी हो। मुझे आज भी याद है कि कैसे वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस करवाते थे, जिससे डांस मास्टर्स बहुत चिढ़ जाते थे, जिन्हें मुझ जैसे नए एक्टर के लिए ज्यादा सब्र नहीं था। उस समय, मैंने 30 से ज्यादा फिल्में साइन की थीं, लेकिन डांस करना तो दूर की बात थी, मेरे पास अपने टाइट वर्क शेड्यूल की वजह से शूटिंग से पहले स्टेप्स की रिहर्सल करने का भी टाइम नहीं था। फिर भी, हमारे प्यारे गोविंदा सर हमेशा शूटिंग में मेरी मदद करते थे और हर टेक से पहले मुझे स्टेप्स सिखाते थे।”