कुब्रा सैत का योग मंत्र: ‘योग सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी मजबूत बनाता है’

Kubbra Sait Yoga Journey: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day 2026) के अवसर पर 'संकल्प' फेम और बॉलीवुड की कुकू यानी कुब्रा सैत ने योग को अपनी जीवनशैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए इसे न सिर्फ फिटनेस, बल्कि खुद से जुड़ने और मानसिक संतुलन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका बताया है। पत्रिका से बातचीत के दौरान कुब्रा सैत ने योग के महत्व पर बात की, आइये जानते हैं, अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वो रोजाना योग के लिए समय कैसे निकालती हैं?