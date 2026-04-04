6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Kubbra Sait Exclusive Interview: ‘बिग बॉस’ ठुकराने से लेकर ‘संकल्प’ तक, कुब्रा सैत ने रखी बेबाक राय

Kubbra Sait Exclusive Interview: कुब्रा सैत ने वेब सीरीज ‘संकल्प’ में एक निडर महिला पुलिस ऑफिसर का दमदार किरदार निभाया है। नाना पाटेकर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए उनके अभिनय को खूब सराहना मिल रही है। राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत में कुब्रा ने अपने रोल और 'संकल्प' सीरीज के अपने अनुभव सहित कई मुद्दों पर बात की।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Apr 04, 2026

Kubbra Sait Exclusive Interview

संकल्प फेम एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने ट्रोलर्स के लिए दिया खास मेसेज। (फोटो सोर्स: kubbrasait)

Kubbra Sait Exclusive Interview: कुब्रा सैत भारतीय फिल्म और वेब सीरीज की एक जानी-मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपनी अलग पहचान मेहनत और दमदार अभिनय से बनाई है। कुब्रा ने खासतौर पर वेब सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ में कुकू के किरदार से लोगों का दिल जीता। इसके अलावा वह एंकर और मॉडल के रूप में भी काम कर चुकी हैं। उनकी सादगी, आत्मविश्वास और अलग तरह के रोल चुनने की वजह से वह आज की नई पीढ़ी की पसंदीदा कलाकारों में गिनी जाती हैं।

11 मार्च, 2026 को कुब्रा सैत की वेबसीरीज 'संकल्प' रिलीज हुई है, जिसमें एक्ट्रेस एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आ रही हैं। संकल्प में उन्होंने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के साथ स्क्रीन शेयर की है। प्राइम वीडियो पर आई 'संकल्प' को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। खासतौर पर एक निडर और साहसी महिला पुलिस (परवीन शेख) के रोल में कुब्रा के जबरदस्त अभिनय को लोग पसंद कर रहे हैं। पत्रिका टीम ने बहुमुखी प्रतिभा की धनी और अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली कुब्रा से खास बातचीत की। इस इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कई मुद्दों पर बात की।

'संकल्प' सीरीज में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार असल जिंदगी में आपके लिए क्या मायने रखता है? (Kubbra Sait Exclusive Interview)

इस सवाल के जवाब में कुब्रा कहती हैं कि हम जो भी किरदार निभाते हैं, उससे हमें दुनिया के बारे में तो पता चलता ही है, लेकिन एक तरह से हम अपनी निजी जिंदगी को भी समझने लगते हैं। उनका कहना है कि पावर की दुनिया ऐसी है जहां हर किसी के अंदर पावर में रहने की एक भूख होती है, एक हंगर होता है, और उसे हासिल करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं।

अगर आप आईएएस, आईपीएस या किसी भी सिविल सर्विस की बात करें, तो उसमें पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि आप पावर में आ सकें और एक दिन अपने नजरिए से दुनिया को बदल सकें।

इसके आगे उन्होंने कहा कि इस किरदार के जरिये मैंने ये समझा कि जब आप पावर में होते हैं, तो वही पावर आपको भी बदल सकती है। यह आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर सकती है, आपकी नैतिकता पर सवाल खड़े कर सकती है। और यही चीज मैंने अपने इस किरदार के जरिए अपनी निजी जिंदगी में भी सीखी।

नाना पाटेकर और प्रकाश झा के साथ काम करना आपके लिए कितना कैसा अनुभव रहा?

बहुत अच्छा अनुभव रहा। कुब्रा कहती हैं कि उन्हें नाना पाटेकर और प्रकाश झा के साथ काम करके बहुत मजा आया। उन्होंने बताया कि 'मैं प्यार से प्रकाश झा को ‘बाबा’ कहकर बुलाती हूं और वो बहुत शानदार इंसान हैं।'

इसके आगे उन्होंने बताया, संकल्प की शूटिंग के दौरान सेट का माहौल किसी गुरुकुल जैसा ही था, जहां सभी ने एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक परिवार जैसा माहौल बन गया। नाना पाटेकर द्वारा निभाया गया ‘मात साहब’ का किरदार भी ऐसा था, जिसे सभी पिता से भी बढ़कर सम्मान देते थे। कुब्रा के मुताबिक, शूटिंग के दौरान और उसके बाद भी सबको वही अपनापन महसूस हुआ। नाना पाटेकर हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहते थे, कभी किसी को छोटा महसूस नहीं कराते थे। अपने काम को लेकर उनकी लगन भी बेहद खास है, वो अपनी स्क्रिप्ट खुद हाथ से लिखते थे और उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। इसके अलावा, सेट पर वो सबके लिए खाना बनाते और सभी को साथ बैठाकर खाने के लिए बुलाते थे। ये परिवार जैसा माहौल था, जो सेट्स पर कम ही देखने मिलता है।

ट्रोलर्स के लिए क्या मेसेज देना चाहेंगी कुब्रा सैत?

"मेरा मानना है कि हर इंसान का नजरिया अलग होता है, और जरूरी नहीं कि हम सब एक जैसा सोचें। इसलिए हमें अपने-अपने नजरिए के साथ जीना चाहिए। आप अपना देखिए, मैं अपना देखती हूं। मुझे लगता है कि किसी की जिंदगी में बेवजह दखल देने की जरूरत नहीं है। हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं, तो दूसरों की जिंदगी में घुसकर राय देने का क्या मतलब? हां, अगर कोई राय सच में मायने रखती है और उससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं उसे जरूर मानती हूं। लेकिन बेवजह की ट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं होता।"

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के बाद क्या आप बिग बॉस में जाना चाहेंगी?

इस सवाल पर कुब्रा सैत ने बड़ा ही सटीक जवाब देते हुए कहा, 'मेरे पास बिग बॉस का ऑफर आया था, लेकिन मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में एक बार रियलिटी शो का अनुभव लेना चाहती थी, जो मुझे ‘राइज एंड फॉल’ के जरिए मिल चुका है। मेरा मानना है कि जिंदगी में हर चीज का एक बार अनुभव होना चाहिए। अब जब मैं वह अनुभव ले चुकी हूं, तो दोबारा वैसा ही कुछ करने की जरूरत नहीं लगती। इसलिए मैंने ‘बिग बॉस’ का ऑफर रिजेक्ट किया था और आगे भी इसे स्वीकार करने का मेरा कोई इरादा नहीं है।

ये भी पढ़ें

Mamta Kulkarni on Ashok Kharat Case: ‘मैंने कठोर तप कर हड्डियां गला ली थीं’, अशोक खरात केस के बीच ममता कुलकर्णी ने अपनी तपस्या पर की बात
बॉलीवुड
Mamta Kulkarni on Ashok Kharat Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

04 Apr 2026 02:08 pm

Hindi News / Entertainment / Kubbra Sait Exclusive Interview: ‘बिग बॉस’ ठुकराने से लेकर ‘संकल्प’ तक, कुब्रा सैत ने रखी बेबाक राय

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अमिताभ बच्चन और रेखा की अधूरी मोहब्बत पर दिव्या दत्ता ने दिया जवाब, बोलीं- कुछ रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर

Divya Dutta On Amitabh-Rekha Lovestory
बॉलीवुड

शादी के 4 साल बाद प्रेग्नेंट हुई करिश्मा तन्ना, पति संग की ऐसी पोस्ट

शादी के 4 साल बाद प्रेग्नेंट हुई करिश्मा तन्ना, पति संग की ऐसी पोस्ट
मनोरंजन

लक्ष्मण बने सुनील लहरी का युद्ध के हालातों पर बड़ा बयान, बोले- एक शख्स का ईगो और पूरी दुनिया मुसीबत में

Sunil Lahri big statement on donald trump after Middle East crisis said one man ego destroyed everything
TV न्यूज

‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह यहां खड़ा रहूंगा’, धर्मेंद्र को याद कर छलका बॉबी देओल का दर्द

Bobby Deol Emotional
बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन ने 83 की उम्र में बयां किया वो मानसिक दर्द, जिसने अंदर ही अंदर तोड़ दिया है उन्हें

अमिताभ बच्चन ने 83 की उम्र में बयां किया वो 'मानसिक' दर्द, जिसने अंदर ही अंदर तोड़ दिया है उन्हें
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.