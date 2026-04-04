Kubbra Sait Exclusive Interview: ‘बिग बॉस’ ठुकराने से लेकर ‘संकल्प’ तक, कुब्रा सैत ने रखी बेबाक राय

इसके आगे उन्होंने बताया, संकल्प की शूटिंग के दौरान सेट का माहौल किसी गुरुकुल जैसा ही था, जहां सभी ने एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक परिवार जैसा माहौल बन गया। नाना पाटेकर द्वारा निभाया गया ‘मात साहब’ का किरदार भी ऐसा था, जिसे सभी पिता से भी बढ़कर सम्मान देते थे। कुब्रा के मुताबिक, शूटिंग के दौरान और उसके बाद भी सबको वही अपनापन महसूस हुआ। नाना पाटेकर हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहते थे, कभी किसी को छोटा महसूस नहीं कराते थे। अपने काम को लेकर उनकी लगन भी बेहद खास है, वो अपनी स्क्रिप्ट खुद हाथ से लिखते थे और उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। इसके अलावा, सेट पर वो सबके लिए खाना बनाते और सभी को साथ बैठाकर खाने के लिए बुलाते थे। ये परिवार जैसा माहौल था, जो सेट्स पर कम ही देखने मिलता है।