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‘अजूबा’ की सोनम खान ने पीक पर क्यों छोड़ी थी फिल्में? बोलीं- शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहती थी

Sonam Khan: 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस सोनम खान ने फिल्म 'अजूबा' में ऋषि कपूर के साथ फिल्माए गए अपने मशहूर बाथटब सीन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसके साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री से क्यों दूरी बनाई थी इसकी वजह भी सामने आ गई है। उन्होंने अपने बीमार बेटे और दूसरी शादी को लेकर भी कई राज खोले थे…

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 03, 2026

Sonam Khan big revealed why left Bollywood peak career son Autism and second marriage

सोनम खान ने शेयर किया था पर्सनल लाइफ पर खुलासा

Sonam Khan actress why left Bollywood peak career: फिल्म 'त्रिदेव' का वो सुपरहिट गाना 'ओए-ओए' और उस पर थिरकने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस सोनम खान तो अच्छी तरह याद होंगी। सोनम ने 'विश्वात्मा', 'क्रोध' और अमिताभ बच्चन-ऋषि कपूर स्टारर 'अजूबा' जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम करके बहुत कम समय में बॉलीवुडमें तहलका मचा दिया था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि ये खूबसूरत हसीना अपने करियर के बिल्कुल पीक पर अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई? सालों तक फैंस इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे थे। अब खुद सोनम खान ने अपनी पर्सनल लाइफ, करियर छोड़ने की असली वजह, अपने बीमार बेटे और अपनी दूसरी शादी पर खुलकर बात की, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी को भावुक कर दिया था।

सोनम खान ने क्यों छोड़ी थी इंडस्ट्री? (Sonam Khan why left Bollywood peak career)

सोनम खान मशहूर विलेन रजा मुराद की पोती हैं। जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली, तो उन्हें हाथों-हाथ लिया गया। लेकिन जब उनका करियर सातवें आसमान पर था, तब उन्होंने मशहूर डायरेक्टर राजीव राय से शादी कर ली। सोनम ने बताया कि शादी के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपनी फैमिली पर फोकस करने का फैसला किया और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। शादी के बाद वह अपने पति के साथ विदेश जाकर बस गईं, ताकि एक नॉर्मल और शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकें। हालांकि, उनका यह सफर उतना आसान नहीं रहा जितना दिखता था।

बेटे की बीमारी और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी (Tridev actress Sonam Khan husband Rajiv Rai Murli)

सोनम खान ने अपनी निजी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर का जिक्र करते हुए बताया था कि राजीव राय से शादी के बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन खुशियों के बीच उन पर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब बचपन में ही उनके बेटे को 'ऑटिज्म' (Autism) जैसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी का पता चला। सोनम ने एक सच्चे कंटेंट क्रिएटर और एक समर्पित मां की तरह बताया कि उनका पूरा वक्त और एनर्जी उनके बेटे की देखभाल करने लगीं। इसी बीच राजीव राय के साथ उनके रिश्तों में दरार आ गई और दोनों का रिश्ता टूट गया।

सालों तक अकेले अपने बेटे की परवरिश करने के बाद सोनम की जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी। साल 2017 में पुडुचेरी के दौरे के दौरान उनकी मुलाकात मुरली नाम के शख्स से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। सोनम ने बताया कि 14 अप्रैल 2017 को ऊटी में उन्होंने बेहद निजी तरीके से निकाह किया और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इस शादी के गवाह उनका खुद का 23 साल का बेटा बना।

35 साल पुराने बाथटब सीन का भी खोला राज

सोशल मीडिया पर अपनी वापसी के बाद सोनम लगातार अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म 'अजूबा' के उस मशहूर बाथटब सीन का भी सच बताया जिसे उस दौर में बहुत बोल्ड माना गया था। उन्होंने साफ किया कि ऋषि कपूर के साथ इस सीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने स्किन कलर की लेगिंग्स और बस्टियर पहना हुआ था और वे पूरी तरह कपड़ों में थीं। सोनम की इस बेबाकी और अपनी लाइफ के संघर्ष को मुस्कुराकर बयां करने के अंदाज ने आज के युवाओं और उनके पुराने फैंस का दिल एक बार फिर जीत लिया है।

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Published on:

03 Jun 2026 12:02 pm

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