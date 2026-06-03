‘अजूबा’ की सोनम खान ने पीक पर क्यों छोड़ी थी फिल्में? बोलीं- शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहती थी

Sonam Khan actress why left Bollywood peak career: फिल्म 'त्रिदेव' का वो सुपरहिट गाना 'ओए-ओए' और उस पर थिरकने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस सोनम खान तो अच्छी तरह याद होंगी। सोनम ने 'विश्वात्मा', 'क्रोध' और अमिताभ बच्चन-ऋषि कपूर स्टारर 'अजूबा' जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम करके बहुत कम समय में बॉलीवुडमें तहलका मचा दिया था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि ये खूबसूरत हसीना अपने करियर के बिल्कुल पीक पर अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई? सालों तक फैंस इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे थे। अब खुद सोनम खान ने अपनी पर्सनल लाइफ, करियर छोड़ने की असली वजह, अपने बीमार बेटे और अपनी दूसरी शादी पर खुलकर बात की, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी को भावुक कर दिया था।