‘मेरे पति पर गंदी हरकत करने का आरोप’, बेटे को खो चुकीं चटोरी रजनी ने रोते-गिड़गिड़ाते मांगी मदद

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, 'जिन लोगों ने कुछ देखा नहीं, जिनके पास कोई सबूत नहीं है, वो तमाशा क्यों कर रहे हैं? अगर किसी के पास कोई सच्चाई या सबूत है तो वह पुलिस के पास क्यों नहीं जाता? आप सबसे एक बार फिर मदद मांग रही हूं। अगर मैं डीसीपी साहब तक पहुंच पाई हूं, तो वह आप सभी के समर्थन की वजह से ही संभव हुआ है। अब हम जैसे सीधे-सादे लोगों पर बेहद गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, वो अफवाहें फैला रहे हैं।'