CJP Protest के बीच शाहरुख खान की चुप्पी चर्चा में, फैमिली संग लंदन ट्रिप की तस्वीरें वायरल

फर्जी पोस्ट वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इसकी सत्यता पर सवाल उठाए, जबकि कुछ लोगों ने बिना पुष्टि के इसे शेयर भी किया। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी नोट की पुष्टि आधिकारिक अकाउंट से करना जरूरी माना जाता है। इस बीच, शाहरुख खान अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में भी व्यस्त हैं। वो इन दिनों निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल और रानी मुखर्जी भी लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाली है।