‘दुर्घटनास्थल पर न जाएं’; अजित दादा पर NCP नेता की विवादित टिप्पणी से बवाल, सुनेत्रा पवार ने पार्टी से निकाला

जानकारी के अनुसार, एक महिला पदाधिकारी के साथ बातचीत के दौरान एनसीपी पार्षद किशोर मासाल ने कथित तौर पर अजित पवार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने अजित दादा का बेअदबी से उल्लेख किया और कहा कि उनके निधन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही एक और महिला नेता के संबंध में भी विवादित टिप्पणी की। इसका ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। हालांकि, वायरल ऑडियो की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है।