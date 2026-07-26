महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, गढ़चिरौली में नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत 9 पार्षद बीजेपी में शामिल

Maharashtra Political News: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की राजनीति में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार के मजबूत माने जाने वाले धानोरा नगर पंचायत क्षेत्र में भाजपा (BJP) ने बड़ी सेंध लगाई है। धानोरा नगर पंचायत की नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष और कुल 9 कांग्रेस पार्षदों ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में सभी नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।