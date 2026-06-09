प्रोपेगैंडा विवाद और लाइव-स्ट्रीमिंग ट्रोलिंग के बीच ‘धुरंधर द रिवेंज’ बनी OTT की बड़ी ब्लॉकबस्टर

तमाम ऑनलाइन विरोध के बाद भी फिल्म की व्यूअरशिप ने सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। JioStar के प्रबंधन ने पुष्टि की कि फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ 5 भाषाओं में स्ट्रीम हुई, जिससे देशभर के दर्शकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हुई। इन आंकड़े के अनुसार, फिल्म के कुल वॉच टाइम का 60 % हिस्सा कनेक्टेड टीवी डिवाइसेज से आया, जो ये बताता है कि दर्शकों ने इसे परिवार के साथ बड़ी स्क्रीन पर देखना पसंद किया। HT के मुताबिक, JioStar के हिंदी और इंग्लिश एंटरटेनमेंट बिजनेस के प्रमुख आलोक जैन ने इस सफलता पर कहा कि प्रीमियम कंटेंट तेजी से घरों में शेयर करना और बड़े पर्दे का अनुभव बनता जा रहा है और ये ट्रेंड इमर्सिव, इवेंट-लेड एंटरटेनमेंट की बढ़ती मांग को बताया है।