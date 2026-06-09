कास्टिंग काउच पर रंजिनी हरिदास ने म्यूजिक पर्सनैलिटी पर बताई आपबीती, बोली- मिला था अजीब ऑफर

रंजिनी हरिदास ने बताया कि उनके करियर के दौरान कई ऐसे मौके आए जब इंडस्ट्री के बड़े नामों ने उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। एक फेमस एक्टर नाम नहीं बता सकती, जिसे वो अपना करीबी दोस्त मानती थीं, उसने एक दिन उन्हें बिना शर्ट के अपनी फोटो भेजी और बदले में उनसे भी वैसी ही तस्वीर मांगी। रंजिनी ने बिना किसी झिझक के उसे सीधे टोका और पूछा कि ये सब क्या है। इसी तरह, म्यूजिक इंडस्ट्री के एक नामी शख्स ने उनसे बेड शेयर करने की बात कही। उस इंसान का कहना था कि वो हर दरवाजी खटखटाता है और जो राजी हो, उसके लिए दरवाजा खुल जाता है, जो नहीं होता उसे जाने देता है। इस पर रंजिनी ने जवाब दिया, "बहुत अच्छा, लेकिन जो 'ना' कहें उन्हें तकलीफ मत दो।"