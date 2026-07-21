Hyundai Motor Share Price 21st July: BOB, HDFC AMC और CG Power समेत इन शेयरों में आई गिरावट, जानें पिछले 1 महीने का रिटर्न

CG Power के शेयर में गिरावट देखी गई। (फोटो: AI)
Bank of Baroda Share Price Fall: शेयर बाजार में आज गिरावट देखी जा रही है। दोपहर 12 बजे बीएसई सेंसेक्स 0.32 फीसदी या 253 अंक की गिरावट के साथ 77,464 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.26 फीसदी या 62 अंक की गिरावट के साथ 24,176 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें, तो इसके टॉप लूजर्स में हुंडई मोटर इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी और सीजी पावर जैसे शेयर शामिल दिखे।
|कंपनी का नाम
|शुरुआती कारोबार में गिरावट
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह का उच्च स्तर
|52 सप्ताह का निचला स्तर
|हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor)
|1.63%
|1,57,551.72
|₹2,890.00
|₹1,658.00
|बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)
|1.84%
|1,29,413.34
|₹325.50
|₹230.81
|चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट (Cholamandalam Investment)
|1.46%
|1,49,714.21
|₹1,875.00
|₹1,299.40
|एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC AMC)
|1.40%
|1,11,788.48
|₹2,967.25
|₹2,205.60
|सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस (CG Power)
|1.04%
|1,42,212.75
|₹980.90
|₹525.50
आज सुबह 10 बजकर 41 मिनट पर इसका शेयर 1.63 फीसदी या 32.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,940.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.00 फीसदी, 1 महीने में -1.68 फीसदी और 1 साल में -9.06 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 10 बजकर 42 मिनट पर बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 1.84 फीसदी या 4.70 रुपये की गिरावट के साथ 250.15 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 1.48 फीसदी, 1 महीने में -10.96 फीसदी और 1 साल में 2.82 फीसदी का रिटर्न दिया है।
यह शेयर सुबह 10 बजकर 44 मिनट पर 1.46 फीसदी या 26.10 रुपये की गिरावट के साथ 1,756.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.87 फीसदी, 1 महीने में 3.70 फीसदी और 1 साल में 11.58 फीसदी का रिटर्न दिया है।
यह शेयर सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर 1.40 फीसदी या 37.00 रुपये की गिरावट के साथ 2,607.90 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.87 फीसदी, 1 महीने में -4.01 फीसदी और 1 साल में -7.15 फीसदी का रिटर्न दिया है।
सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर सीजी पावर का शेयर 1.04 फीसदी या 9.50 रुपये की गिरावट के साथ 902.95 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.26 फीसदी, 1 महीने में -6.37 फीसदी और 1 साल में 32.57 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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