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Hyundai Motor Share Price 21st July: BOB, HDFC AMC और CG Power समेत इन शेयरों में आई गिरावट, जानें पिछले 1 महीने का रिटर्न

HDFC AMC Share Price: एनएसई पर निफ्टी नेक्स्ट-50 के हुंडई मोटर इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी और सीजी पावर जैसे शेयरों में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 21, 2026

Hyundai Motor share Price Fall

CG Power के शेयर में गिरावट देखी गई। (फोटो: AI)

Bank of Baroda Share Price Fall: शेयर बाजार में आज गिरावट देखी जा रही है। दोपहर 12 बजे बीएसई सेंसेक्स 0.32 फीसदी या 253 अंक की गिरावट के साथ 77,464 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.26 फीसदी या 62 अंक की गिरावट के साथ 24,176 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें, तो इसके टॉप लूजर्स में हुंडई मोटर इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी और सीजी पावर जैसे शेयर शामिल दिखे।

Nifty Next-50 के सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयर

कंपनी का नामशुरुआती कारोबार में गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह का उच्च स्तर52 सप्ताह का निचला स्तर
हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor)1.63%1,57,551.72₹2,890.00₹1,658.00
बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)1.84%1,29,413.34₹325.50₹230.81
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट (Cholamandalam Investment)1.46%1,49,714.21₹1,875.00₹1,299.40
एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC AMC)1.40%1,11,788.48₹2,967.25₹2,205.60
सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस (CG Power)1.04%1,42,212.75₹980.90₹525.50

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 41 मिनट पर इसका शेयर 1.63 फीसदी या 32.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,940.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.00 फीसदी, 1 महीने में -1.68 फीसदी और 1 साल में -9.06 फीसदी का रिटर्न दिया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 42 मिनट पर बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 1.84 फीसदी या 4.70 रुपये की गिरावट के साथ 250.15 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 1.48 फीसदी, 1 महीने में -10.96 फीसदी और 1 साल में 2.82 फीसदी का रिटर्न दिया है।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट (Cholamandalam Investment Share Price)

यह शेयर सुबह 10 बजकर 44 मिनट पर 1.46 फीसदी या 26.10 रुपये की गिरावट के साथ 1,756.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.87 फीसदी, 1 महीने में 3.70 फीसदी और 1 साल में 11.58 फीसदी का रिटर्न दिया है।

एचडीएफसी एएमसी (HDFC AMC Share Price)

यह शेयर सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर 1.40 फीसदी या 37.00 रुपये की गिरावट के साथ 2,607.90 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.87 फीसदी, 1 महीने में -4.01 फीसदी और 1 साल में -7.15 फीसदी का रिटर्न दिया है।

सीजी पावर (CG Power Share Price)

सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर सीजी पावर का शेयर 1.04 फीसदी या 9.50 रुपये की गिरावट के साथ 902.95 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.26 फीसदी, 1 महीने में -6.37 फीसदी और 1 साल में 32.57 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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Updated on:

21 Jul 2026 12:10 pm

Published on:

21 Jul 2026 12:10 pm

Hindi News / Business / Hyundai Motor Share Price 21st July: BOB, HDFC AMC और CG Power समेत इन शेयरों में आई गिरावट, जानें पिछले 1 महीने का रिटर्न

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