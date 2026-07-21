HDFC Bank Share Price: Cipla और Eternal समेत निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई सबसे ज्यादा गिरावट, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

ETERNAL के शेयर में गिरावट देखी गई है। (फोटो: AI)
HDFC Life Insurance Share Price Fall: शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत दबाव के साथ हुई। बीएसई सेंसेक्स 58 अंकों और एनएसई निफ्टी 22 अंकों की गिरावट के साथ खुला। इस गिरावट के चलते कई दिग्गज कंपनियों के शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे। बैंकिंग, ऑटो, फार्मा और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों एचडीएफसी बैंक, ईटरनल, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट देखी गई।
|कंपनी का नाम
|शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह का उच्च स्तर
|52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर
|एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
|1.05%
|11,83,592.02
|₹1,020.50
|₹726.65
|इटरनल (Eternal Limited)
|0.98%
|2,74,214.71
|—
|—
|सिप्ला (Cipla Limited)
|0.64%
|1,15,780.39
|₹1,673.00
|₹1,165.70
|एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस (HDFC Life Insurance)
|0.45%
|1,22,114.82
|₹815.00
|₹543.00
|महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra)
|0.34%
|3,92,519.88
|₹3,839.90
|₹2,896.00
आज सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर कारोबार के दौरान इसका शेयर 1.05 फीसदी या 8.15 रुपये की गिरावट के साथ 769.45 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -5.05 फीसदी, 1 महीने में -1.45 फीसदी और 1 साल में -23.17 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 47 मिनट पर इटरनल का शेयर 0.98 फीसदी या 2.80 रुपये की गिरावट के साथ 284.15 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.70 फीसदी, 1 महीने में 7.51 फीसदी और 1 साल में 4.58 फीसदी का रिटर्न दिया है।
सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर इसका शेयर 0.64 फीसदी या 9.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,432.40 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.40 फीसदी, 1 महीने में 5.96 फीसदी और 1 साल में -2.82 फीसदी का रिटर्न दिया है।
यह शेयर सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर 0.45 फीसदी या 2.55 रुपये की गिरावट के साथ 562.10 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 1.22 फीसदी, 1 महीने में -5.04 फीसदी और 1 साल में -25.30 फीसदी का रिटर्न दिया है।
यह शेयर सुबह 9 बजकर 50 मिनट पर 0.34 फीसदी या 10.90 रुपये की गिरावट के साथ 3,154.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 1.98 फीसदी, 1 महीने में 2.60 फीसदी और 1 साल में -2.84 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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