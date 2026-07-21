21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

कारोबार

HDFC Bank Share Price: Cipla और Eternal समेत निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई सबसे ज्यादा गिरावट, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Eternal Share Price Fall: शुरुआती कारोबार के दौरान बैंकिंग, ऑटो, फार्मा और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों एचडीएफसी बैंक, इटरनल, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 1 फीसदी तक की गिरावट देखी गई।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 21, 2026

Share Market News

ETERNAL के शेयर में गिरावट देखी गई है। (फोटो: AI)

HDFC Life Insurance Share Price Fall: शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत दबाव के साथ हुई। बीएसई सेंसेक्स 58 अंकों और एनएसई निफ्टी 22 अंकों की गिरावट के साथ खुला। इस गिरावट के चलते कई दिग्गज कंपनियों के शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे। बैंकिंग, ऑटो, फार्मा और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों एचडीएफसी बैंक, ईटरनल, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट देखी गई।

Nifty-50 में सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयर

कंपनी का नामशुरुआती कारोबार के दौरान गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह का उच्च स्तर52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)1.05%11,83,592.02₹1,020.50₹726.65
इटरनल (Eternal Limited)0.98%2,74,214.71
सिप्ला (Cipla Limited)0.64%1,15,780.39₹1,673.00₹1,165.70
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस (HDFC Life Insurance)0.45%1,22,114.82₹815.00₹543.00
महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra)0.34%3,92,519.88₹3,839.90₹2,896.00

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर कारोबार के दौरान इसका शेयर 1.05 फीसदी या 8.15 रुपये की गिरावट के साथ 769.45 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -5.05 फीसदी, 1 महीने में -1.45 फीसदी और 1 साल में -23.17 फीसदी का रिटर्न दिया है।

इटरनल (Eternal Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 47 मिनट पर इटरनल का शेयर 0.98 फीसदी या 2.80 रुपये की गिरावट के साथ 284.15 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.70 फीसदी, 1 महीने में 7.51 फीसदी और 1 साल में 4.58 फीसदी का रिटर्न दिया है।

सिप्ला (Cipla Share Price)

सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर इसका शेयर 0.64 फीसदी या 9.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,432.40 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.40 फीसदी, 1 महीने में 5.96 फीसदी और 1 साल में -2.82 फीसदी का रिटर्न दिया है।

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस (HDFC Life Insurance Share Price)

यह शेयर सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर 0.45 फीसदी या 2.55 रुपये की गिरावट के साथ 562.10 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 1.22 फीसदी, 1 महीने में -5.04 फीसदी और 1 साल में -25.30 फीसदी का रिटर्न दिया है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra Share Price)

यह शेयर सुबह 9 बजकर 50 मिनट पर 0.34 फीसदी या 10.90 रुपये की गिरावट के साथ 3,154.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 1.98 फीसदी, 1 महीने में 2.60 फीसदी और 1 साल में -2.84 फीसदी का रिटर्न दिया है।

Axis Bank Share Price: HDFC Bank और Kotak समेत इन शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट, जानिए 1 हफ्ते में कितनी गिर गई कीमतें

ये भी पढ़ें
Nifty-50 Losers

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Jul 2026 10:58 am

Published on:

21 Jul 2026 10:57 am

Hindi News / Business / HDFC Bank Share Price: Cipla और Eternal समेत निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई सबसे ज्यादा गिरावट, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

SBI Funds Management Share Price: उम्मीद से कम मुनाफे पर हुई शेयर की लिस्टिंग, बेचें, खरीदें या होल्ड करें? जानें एक्सपर्ट की राय

SBI Funds Management
कारोबार

Tech Mahindra Share Price: गिरते बाजार में भी उछल गए JSW Steel और UltraTech Cement समेत ये 5 शेयर, जानिए कितनी आई तेजी

Eicher Motors Share Price
कारोबार

Petrol Diesel Price: जून में 48% बढ़ गया भारत का क्रूड ऑयल आयात बिल, जानिए देश में क्या हैं आज पेट्रोल-डीजल के दाम

Crude Oil Import Bill Rose
कारोबार

Home Loan Calculator: किन बैंकों में मिल रहा है सबसे सस्ता होम लोन? 30 लाख के कर्ज पर जानिए देनी होगी होगी आपको EMI

Home Loan
कारोबार

Aadhaar का बायोमेट्रिक लॉक फीचर बढ़ा रहा सुरक्षा, जानिए फिंगरप्रिंट और फेस डेटा लॉक और अनलॉक करने का तरीका

UIDAI Aadhaar News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.