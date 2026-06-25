25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

गुना में बेहोश हुए पति-पत्नी, 36 घंटे बाद जयपुर में खुली आंखें, ट्रेन में लाखों की चोरी

Bhopal Jodhpur Express: भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में सफर के दौरान सामने बैठे युवक ने विश्वास जीतकर पानी में नशीला पदार्थ मिला दिया। गुना स्टेशन आते-आते पति-पत्नी बेहोश हो गए और आरोपी सोने-चांदी के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गया।
2 min read
Google source verification

गुना

image

Avantika Pandey

Jun 25, 2026

Bhopal Jodhpur Express Theft

Bhopal Jodhpur Express Theft भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में दंपती को नशीला पानी पिलाकर लूट (source: patrika)

Bhopal Jodhpur Express Theft: भोपाल से जयपुर जा रहे एक दंपती को ट्रेन में नशीला पानी पिलाकर लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में सफर के दौरान सामने बैठे युवक ने विश्वास जीतकर पानी में नशीला पदार्थ मिला दिया। गुना स्टेशन आते-आते पति-पत्नी बेहोश हो गए और आरोपी सोने-चांदी के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गया।

जयपुर जीआरपी ने शून्य पर एफआइआर दर्ज कर केस डायरी गुना जीआरपी को भेज दी है। वारदात गुना स्टेशन के पास होना सामने आने पर अब आगे की जांच गुना जीआरपी करेगी।

18 जून की रात हुई वारदात

फरियादी नर्मदा प्रसाद अहिरवार (41) निवासी जातखेड़ी, मिसरोद भोपाल ने बताया कि वे 18 जून को पत्नी कृष्णा बाई के साथ ट्रेन नंबर 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस के जनरल कोच से जयपुर जा रहे थे। भोपाल से ही सामने वाली सीट पर करीब 25 साल का गठीले बदन का युवक बैठा था। पीली टी-शर्ट पहने और छोटे बालों वाले उस युवक ने बताया कि वह दिल्ली जा रहा है।

पानी लाने के बहाने मिलाया नशा

रात करीब 9.30 बजे दंपती ने घर से लाया खाना खाया। पानी कम पड़ने पर बोतल मांगी तो सामने बैठे युवक ने खुद लाकर देने की बात कही। उसने पानी वाले से बोतल लेकर चालाकी से ढक्कन खोल दिया। शक न हो इसलिए खुद भी पानी पीने का नाटक किया। इसके बाद दंपती ने पानी पिया और गुना आते-आते बेहोश हो गए।

36 घंटे बाद जयपुर अस्पताल में आया होश

नर्मदा प्रसाद ने बताया कि पानी पीने के बाद रात 10 बजे तक होश था। फिर वे बेहोश हो गए। जयपुर स्टेशन आने पर हल्का होश आया, लेकिन पूरी तरह होश 36 घंटे बाद अस्पताल में आया। नाक में नली लगी थी और बच्चे भी पहुंच चुके थे। उन्हें याद नहीं कि जीआरपी ने कब उतारा और अस्पताल पहुंचाया।

73 ग्राम चांदी की चेन, मंगलसूत्र समेत 9 हजार नकद ले गया

होश आने पर देखा तो नर्मदा प्रसाद के गले से 73 ग्राम की चांदी की चेन, 159 ग्राम का चांदी का ब्रेसलेट और पर्स से 4000 रुपए गायब थे। पत्नी कृष्णा बाई के गले से सोने का मंगलसूत्र और पर्स से 5000 रुपए चोरी हो चुके थे।

बिहारी भाषा बोल रहा था आरोपी

पीड़ित ने बताया कि आरोपी बिहारी भाषा में बात कर रहा था। शक है कि उसी ने नशीला पदार्थ मिलाकर लूट की और गुना स्टेशन पर उतरकर भाग गया। जीआरपी ने बीएनएस की धारा 305(सी) और 123 के तहत केस दर्ज किया है।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाला तो खैर नहीं, गुना में धारा-163 के तहत आदेश जारी

ये भी पढ़ें
Inflammatory Content

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jun 2026 04:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / गुना में बेहोश हुए पति-पत्नी, 36 घंटे बाद जयपुर में खुली आंखें, ट्रेन में लाखों की चोरी

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘जिस शव को पिता का समझकर जलाया, वो निकला दूसरे का’, गुना ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस का ब्लंडर

Guna triple murder case
गुना

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाला तो खैर नहीं, गुना में धारा-163 के तहत आदेश जारी

Inflammatory Content
गुना

न इमर्जेंसी गेट, न फायर सेफ्टी, गुना में भी हो सकता है लखनऊ जैसा हादसा

abvp
गुना

“मुझे छोड़ गई मां, इसलिए मार डाला”, गुना में एक घर में मिलीं तीन लाशें, बेटे ने खोला राज

Guna SP Hitika Vasal एसपी हितिका वासल ने हत्या की वजह बताई
गुना

बंद कमरे से मिले महिला और दो पुरुषों के शव, गुना के ट्रिपल डेथ मिस्ट्री में उलझी पुलिस

Guna triple death mystery
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.