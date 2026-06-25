गुना में बेहोश हुए पति-पत्नी, 36 घंटे बाद जयपुर में खुली आंखें, ट्रेन में लाखों की चोरी

फरियादी नर्मदा प्रसाद अहिरवार (41) निवासी जातखेड़ी, मिसरोद भोपाल ने बताया कि वे 18 जून को पत्नी कृष्णा बाई के साथ ट्रेन नंबर 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस के जनरल कोच से जयपुर जा रहे थे। भोपाल से ही सामने वाली सीट पर करीब 25 साल का गठीले बदन का युवक बैठा था। पीली टी-शर्ट पहने और छोटे बालों वाले उस युवक ने बताया कि वह दिल्ली जा रहा है।