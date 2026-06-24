न इमर्जेंसी गेट, न फायर सेफ्टी, गुना में भी हो सकता है लखनऊ जैसा हादसा

GUNA ABVP - लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 15 विद्यार्थियों की मौत से देशभर में लोग दुखी हैं। इस हादसे के बाद गुना में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अभाविप GUNA ABVP सक्रिय हो गया है। बुधवार को अभाविप की गुना इकाई ने जिले के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अभाविप ने विशेष जांच अभियान चलाकर सुरक्षा मानकों का सत्यापन कराने की मांग की है। जिला प्रशासन भी इस संबंध में एक्शन के मूड में है। अभाविप ने कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए बताया कि यहां न तो न तो इमर्जेंसी गेट हैं और न ही अग्नि हादसे से बचाव के पर्याप्त संसाधन हैं।