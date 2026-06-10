जेंडर चेंज कराने का आवेदन दे चुकी थीं गुना की कॉन्स्टेबल निशा शर्मा, बॉयकट, बुलेट और टैटू का था शौक

निशा की मौत की खबर मिलने के बाद गुना पहुंचे परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। निशा की बहन की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं रुंधे गले से पिता अशोक शर्मा ने बताया कि सोमवार शाम को ही निशा ने मुझसे और मां व भाई से फोन पर हंसी-खुशी बात की थी। निशा ने कहा था कि पापा चिंता मत करना, मैं सुरक्षित गुना पहुंच गई हूं। जब 2016 में वह पुलिस में भर्ती हुई थी, तब पूरे परिवार में भारी उत्साह था। यह भी जानकारी मिली है कि मंगलवार सुबह ही एक सहेली भी उनसे मिलने क्वार्टर पर पहुंची थी। ऐसे में महज कुछ घंटों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि यह खौफनाक कदम उठाना पड़ा, यह रहस्य बना हुआ है।