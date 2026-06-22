बंद कमरे से मिले महिला और दो पुरुषों के शव, गुना के ट्रिपल डेथ मिस्ट्री में उलझी पुलिस

जानकारी के अनुसार, रविवार को स्थानीय लोगों ने मकान से तेज दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर देखा तो वहां ओमप्रकाश शर्मा का शव पड़ा मिला। शव की स्थिति देखकर अनुमान लगाया गया कि उनकी मौत तीन से चार दिन पहले हो चुकी थी। भतीजे हेमंत शर्मा ने पुलिस को बताया कि कई दिनों से परिसर से दुर्गंध आ रही थी। ओमप्रकाश के शव मिलने के बाद पुलिस को मामले में संदेह हुआ। सोमवार को पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची और परिसर में स्थित दूसरे बंद कमरे की तलाशी ली। कमरे का ताला खोलने पर वहां दो और शव मिले। इनमें एक महिला की पहचान बदरवास निवासी गिंदा बाई जाटव के रूप में हुई, जबकि दूसरे शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। दोनों शव भी कई दिन पुराने बताए जा रहे हैं।