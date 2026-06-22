‘हम काफिर है, तो लाड़ली बहना का पैसा मत लो’, मुस्लिमों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान

Kailash Vijayvargiya Controversial Statement- मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर कई बार विवाद में फंस चुके है। अब एक बार फिर मंत्री विजयवर्गीय की जबान एक भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान फिसल गई। कार्यक्रम में दिया उनका भाषण सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है, जिस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि- मुस्लिम हमें काफिर मानते है तो हमारी बनाई रोड पर न चले। विजयवर्गीय के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विजयवर्गीय के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है।