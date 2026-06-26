‘रस्सी से बंधे पैर, शरीर पर बंधा पत्थर’, कुएं में मिली युवक की लाश, गुना में मचा हड़कंप

Guna Crime News- मध्य प्रदेश के गुना जिले में लाशें मिलने का मानो सिलसिला सा शुरू हो गया है। म्याना इलाके से एक घर के दो कमरों से तीन लाशें मिलने के बाद अब कुंभराज इलाके में दो शव मिलने से अचानक हड़कंप मच गया। यहां अपने ही घर पर एक नाबालिग बच्चे का शव देख पिता के आंसू निकल आए। वहीं, दूसरी तरफ कुएं में एक युवक की शव मिला है जिसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे और शरीर पर पत्थर भी पत्थर हुआ था। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।