नरोत्तम मिश्रा की दतिया एसपी को दो टूक- ‘मैं भूलने वालों में से नहीं, न दोस्ती भूलता हूं और न दुश्मनी’

नरोत्तम मिश्रा ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा- 'आप लोग मेरा टिकट कटने के बाद नारे लगा रहे हैं भाजपा से बदला लेना है, आशुतोष से बदला लेंगे, अरे बदला लेना है तो कांग्रेस से लो, पुलिस प्रशासन से लो'। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा- आशुतोष में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरा टिकट काट दे, मेरा टिकट काटने वाले कोई और हैं, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की, वहां हम बात करेंगे। तुम जानते हो हम ठहरेंगे नहीं, बात करेंगे। तो ब्रह्ममास्त्र गलत जगह मत दागो दोस्तों, ब्रह्ममास्त्र सही जगह दागो, गलत जगह दाग दिया तो चूक जाओगे।