16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

नरोत्तम मिश्रा की दतिया एसपी को दो टूक- ‘मैं भूलने वालों में से नहीं, न दोस्ती भूलता हूं और न दुश्मनी’

Narottam Mishra SP Statement: दतिया में समर्थकों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराज हुए नरोत्तम मिश्रा, मंच से एसपी को दो टूक शब्दों में संदेश देते हुए कहा- 'मैं भूलने वाला नहीं हूं'।
2 min read
Google source verification

दतिया

image

Shailendra Sharma

Jul 16, 2026

datia narottam mihra

narottam mishra warning to datia sp over police action, मंच से संबोधित करते नरोत्तम मिश्रा (source- narottam mishra facebook page)

Datia Narottam Mishra SP Statement: मध्यप्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गुरुवार को नरोत्तम मिश्रा पहली बार बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए चुनाव प्रचार पर पहुंचे और दतिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने दतिया में समर्थकों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर मंच से नाराजगी जताई और एसपी को दो टूक शब्दों में चेतावनी भी दी।

'एसपी साहब सुन लें…'

नरोत्तम मिश्रा ने मंच से सबसे पहले तो समर्थकों का दिल से धन्यवाद दिया और फिर कहा कि 'एसपी साहब सुन लें..मैं भूलने वाले लोगों में से नहीं हूं, मैं याद रखता हूं, दोस्ती हो या दुश्मनी सब याद रखता हूं'। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा- अगर आपको चक्काजाम खुलवाना था तो आप खुलवाते, पुलिसकर्मियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की इसके वीडियो हैं हमारे पास, आप चक्काजाम खुलवाते आपने कार्यालय में आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े, क्या कार्यालय की बिल्डिंग सड़क पर लगती है।

देखें वीडियो-

मेरा टिकट काटने वाले कोई और- नरोत्तम मिश्रा

नरोत्तम मिश्रा ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा- 'आप लोग मेरा टिकट कटने के बाद नारे लगा रहे हैं भाजपा से बदला लेना है, आशुतोष से बदला लेंगे, अरे बदला लेना है तो कांग्रेस से लो, पुलिस प्रशासन से लो'। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा- आशुतोष में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरा टिकट काट दे, मेरा टिकट काटने वाले कोई और हैं, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की, वहां हम बात करेंगे। तुम जानते हो हम ठहरेंगे नहीं, बात करेंगे। तो ब्रह्ममास्त्र गलत जगह मत दागो दोस्तों, ब्रह्ममास्त्र सही जगह दागो, गलत जगह दाग दिया तो चूक जाओगे।

आपके प्यार के सामने काहे की विधायकी- नरोत्तम मिश्रा

इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने मंच से कार्यकर्ताओं से अपनापन जताते हुए आगे कहा- आप मेरे दिल के नजदीक हो, ये तुमने साबित कर दिया। इससे बड़ी क्या उपलब्धि चाहिए, इसके आगे क्यो कोई विधायकी लगती है। मध्य प्रदेश में 230 एमएलए हैं, लेकिन चर्चा में नरोत्तम मिश्रा है, दतिया से मेरे दिल का रिश्ता है, तुम लोग जगह दोगे तो दूसरा आएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा रानजीति खो खो का खेल है, ये लोग पीछे खो देने को बैठे रहते हैं।

3 अगस्त को आएगा रिजल्ट

दतिया उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई 2026 (सोमवार) निर्धारित की गई है। इसके बाद 14 जुलाई 2026 (मंगलवार) को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) होगी। वहीं, उम्मीदवार 16 जुलाई 2026 (गुरुवार) तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) को होगा, जबकि मतों की गणना 3 अगस्त 2026 (सोमवार) को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 (मंगलवार) को पूरी कर ली जाएगी।

हवा-पानी से लगने लगा था डर, तीन महीने पहले कुत्ते ने मारी थी खरोंच, दमोह में ठेकेदार की मौत

ये भी पढ़ें
DAMOH

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 06:18 pm

Published on:

16 Jul 2026 06:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / नरोत्तम मिश्रा की दतिया एसपी को दो टूक- ‘मैं भूलने वालों में से नहीं, न दोस्ती भूलता हूं और न दुश्मनी’

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Narottam Mishra: नरोत्तम मिश्रा ने बताया किसने काटा टिकट, दतिया में बोले- 'आशुतोष में क्षमता नहीं, समर्थकों ब्रह्ममास्त्र सही जगह चलाओ'

narottam mishra
दतिया

‘दिग्विजय ने मेरा नाम कटवा दिया,’ अवधेश नायक ने खोली पोल, BJP में जाने के संकेत

BJP offers to Awadhesh Nayak
दतिया

स्मार्ट मीटर बना नई परेशानी, बैलेंस-रीडिंग की उलझन में फंसे सेवड़ा के 4 हजार उपभोक्ता

Smart Meter
दतिया

दतिया उपचुनाव के बीच बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के जखीरे पर चला पुलिस का बुल्डोजर

Datia By-Election
दतिया

दतिया उपचुनाव : प्रचार पर होने वाले खर्च पर होगी पैनी नजर, अफसरों को मिले खास निर्देश

Datia By-Election
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.