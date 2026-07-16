दतिया उपचुनाव के बीच बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के जखीरे पर चला पुलिस का बुल्डोजर

दतिया पुलिस कंट्रोल रूम के सामने मुख्य सड़क पर संबंधित अवैध हथियारों को पुलिस द्वारा एक साथ बिछा दिया गया। इसके बाद उस पर रोलर चढ़ाया गया, जिससे सभी हथियार पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मौके पर मौजूद रहे भांडेर एसडीओपी पीसी यादव ने बताया कि, दतिया जिले में साल 2007 से लेकर अब तक अलग-अलग मामलों में अवैध हथियार जब्त हुए थे। इन मामलों का न्यायालय में भी निपटारा हो चुका था। ऐसे में दतिया के अलग-अलग थानों के मालखानों में ये जब्त हथियार रखे थे, जिन्हें चुनाव से पहले नष्ट किया गया।