दतिया उपचुनाव : प्रचार पर होने वाले खर्च पर होगी पैनी नजर, अफसरों को मिले खास निर्देश

इधर, भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण में दोनों ही प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर वोट की अपील करर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी जहां सरकार की उपलब्धियां बताकर उन्हें चुनने की बात कह रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा सरकार की नाकामियां बताकर जनता के बीच पेठ बनाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल, देखना दिलचस्प होगा कि, अंत में जनता किसका साथ देती है।