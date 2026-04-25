‘नॉर्मल’ रिपोर्ट के बाद भी आ सकता है Heart attack? जानिए ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर

हार्ट अटैक का असली विलेन अक्सर वो 90% वाला ब्लॉकेज नहीं होता जो टेस्ट में आसानी से दिख जाता है, बल्कि वह 'सॉफ्ट प्लाक' होता है जो केवल 30% से 50% तक ही नस को ब्लॉक करता है। American College of Cardiology की एक रिसर्च के मुताबिक, लगभग 50% हार्ट अटैक उन नसों में होते हैं जिनमें ब्लॉकेज 50% से भी कम था। इसे 'वल्नरेबल प्लाक' (Vulnerable Plaque) भी कहा जाता है। चूंकि यह ब्लॉकेज कम होता है, इसलिए खून का बहाव सामान्य बना रहता है और ईसीजी या स्ट्रेस टेस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं आती। लेकिन जब यह 'सॉफ्ट प्लाक' अचानक फट (Rupture) जाता है, तो वहां तुरंत खून का थक्का (Clot) जम जाता है और नस 100% ब्लॉक हो जाती है। यही कारण है कि 'ऑल क्लियर' रिपोर्ट वाला व्यक्ति भी अचानक अटैक का शिकार हो जाता है।