Cough Syrup for Kids : कौन-सी खांसी की दवा बच्चों और बड़ों के लिए सुरक्षित है? डॉक्टर से जाने उम्र के हिसाब से खांसी की दवा

खांसी — एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या, जो मौसम बदलने, एलर्जी, वायरल इंफेक्शन या प्रदूषण से किसी को भी हो सकती है। पर क्या हर उम्र में एक जैसी खांसी की दवा दी जा सकती है? डॉक्टरों का कहना है कि नहीं उम्र के हिसाब से खांसी की दवा चुनना बेहद जरूरी है, वरना फायदा तो दूर, नुकसान जरूर हो सकता है।