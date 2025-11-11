Coffee Healthy For Heart: दिल की सेहत के लिए फायदेमंद कॉफी! नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Coffee Healthy For Heart: हाल ही में हुई एक नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि कॉफी न सिर्फ दिन की थकान मिटाने में मदद करती है, बल्कि यह दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। यह रिसर्च UC San Francisco और University of Adelaide के वैज्ञानिकों ने की है और इसके नतीजे JAMA Network जर्नल में छपे हैं।रिसर्च के अनुसार, सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखता है और एट्रियल फिब्रिलेशन यानी अनियमित हार्टबीट के खतरे को कम करता है।