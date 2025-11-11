Coffee Healthy For Heart: दिल की सेहत के लिए फायदेमंद कॉफी! नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Coffee study 2025|फोटो सोर्स – Freepik
Coffee Healthy For Heart: हाल ही में हुई एक नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि कॉफी न सिर्फ दिन की थकान मिटाने में मदद करती है, बल्कि यह दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। यह रिसर्च UC San Francisco और University of Adelaide के वैज्ञानिकों ने की है और इसके नतीजे JAMA Network जर्नल में छपे हैं।रिसर्च के अनुसार, सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखता है और एट्रियल फिब्रिलेशन यानी अनियमित हार्टबीट के खतरे को कम करता है।
क नई रिसर्च ने इस धारणा को बदल दिया है। अमेरिका की UCSF हेल्थ और University of Adelaide के वैज्ञानिकों द्वारा की गई इस स्टडी का नाम है DECAF – Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation? यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने विस्तार से जांच की कि क्या कैफीन युक्त कॉफी और Atrial Fibrillation (A-Fib) यानी दिल की तेज और अनियमित धड़कनों के बीच कोई संबंध है।
A-Fib एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल की धड़कनें सामान्य लय खो देती हैं और बहुत तेज या अनियमित हो जाती हैं। इससे स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और अन्य गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। आज अमेरिका में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, और उम्र व मोटापा इसके प्रमुख कारण हैं।
अध्ययन में 200 ऐसे मरीज शामिल किए गए, जिन्हें पहले से A-Fib या इससे जुड़ी हृदय समस्या थी और जिन्हें इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन प्रक्रिया से गुजरना था। इन्हें दो समूहों में बांटा गया एक समूह को रोजाना कम से कम एक कप कैफीन युक्त कॉफी या एस्प्रेसो दी गई, जबकि दूसरे समूह को कैफीन वाले पेय पूरी तरह बंद करने को कहा गया।छह महीने बाद पता चला कि नियमित रूप से कॉफी पीने वालों में A-Fib के दोबारा होने का जोखिम करीब 39% तक कम था।
रिसर्च के वरिष्ठ लेखक डॉ. ग्रेगरी एम. मार्कस के अनुसार, कॉफी शारीरिक सक्रियता बढ़ा सकती है, जिससे दिल मजबूत होता है। इसके अलावा, कैफीन एक Diuretic है, जो शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। कॉफी में मौजूद Anti-inflammatory तत्व भी दिल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।साथ ही, कॉफी पीने वाले लोग अक्सर मीठे और अनहेल्दी ड्रिंक्स से दूरी बना लेते हैं, जो दिल की सेहत के लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है।
