Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Coffee Healthy For Heart: दिल की सेहत के लिए फायदेमंद कॉफी! नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Coffee Healthy For Heart: अगर आपको भी कॉफी पीना पसंद है, तो यह खबर आपके लिए खुशखबरी है। हाल ही में हुई एक स्टडी में कॉफी पीने से जुड़े कुछ चौंकाने वाले फायदे सामने आए हैं। रिसर्च के अनुसार, कॉफी न सिर्फ मूड को बेहतर बनाती है, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी लाभदायक साबित हो सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 11, 2025

coffee for heart health, coffee and heart disease, coffee reduces heart risk,

Coffee study 2025|फोटो सोर्स – Freepik

Coffee Healthy For Heart: हाल ही में हुई एक नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि कॉफी न सिर्फ दिन की थकान मिटाने में मदद करती है, बल्कि यह दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। यह रिसर्च UC San Francisco और University of Adelaide के वैज्ञानिकों ने की है और इसके नतीजे JAMA Network जर्नल में छपे हैं।रिसर्च के अनुसार, सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखता है और एट्रियल फिब्रिलेशन यानी अनियमित हार्टबीट के खतरे को कम करता है।

नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

क नई रिसर्च ने इस धारणा को बदल दिया है। अमेरिका की UCSF हेल्थ और University of Adelaide के वैज्ञानिकों द्वारा की गई इस स्टडी का नाम है DECAF – Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation? यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने विस्तार से जांच की कि क्या कैफीन युक्त कॉफी और Atrial Fibrillation (A-Fib) यानी दिल की तेज और अनियमित धड़कनों के बीच कोई संबंध है।

क्या है A-Fib और क्यों है चिंता का विषय?

A-Fib एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल की धड़कनें सामान्य लय खो देती हैं और बहुत तेज या अनियमित हो जाती हैं। इससे स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और अन्य गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। आज अमेरिका में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, और उम्र व मोटापा इसके प्रमुख कारण हैं।

कॉफी और दिल की धड़कन


अध्ययन में 200 ऐसे मरीज शामिल किए गए, जिन्हें पहले से A-Fib या इससे जुड़ी हृदय समस्या थी और जिन्हें इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन प्रक्रिया से गुजरना था। इन्हें दो समूहों में बांटा गया एक समूह को रोजाना कम से कम एक कप कैफीन युक्त कॉफी या एस्प्रेसो दी गई, जबकि दूसरे समूह को कैफीन वाले पेय पूरी तरह बंद करने को कहा गया।छह महीने बाद पता चला कि नियमित रूप से कॉफी पीने वालों में A-Fib के दोबारा होने का जोखिम करीब 39% तक कम था।

क्यों फायदेमंद हो सकती है कॉफी?

रिसर्च के वरिष्ठ लेखक डॉ. ग्रेगरी एम. मार्कस के अनुसार, कॉफी शारीरिक सक्रियता बढ़ा सकती है, जिससे दिल मजबूत होता है। इसके अलावा, कैफीन एक Diuretic है, जो शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। कॉफी में मौजूद Anti-inflammatory तत्व भी दिल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।साथ ही, कॉफी पीने वाले लोग अक्सर मीठे और अनहेल्दी ड्रिंक्स से दूरी बना लेते हैं, जो दिल की सेहत के लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Green Tea coffee Turmeric Milk : चाय, कॉफी और हल्दी सहित ये 8 ड्रिंक्स कर सकते हैं कैंसर के खतरे को कम
लाइफस्टाइल
Green Tea coffee Turmeric Milk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Nov 2025 11:11 am

Published on:

11 Nov 2025 11:08 am

Hindi News / Health / Coffee Healthy For Heart: दिल की सेहत के लिए फायदेमंद कॉफी! नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Dharmendra Health Updates: लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं धर्मेंद्र, जानिए इसके शुरुआती लक्षण और सावधानियां

Dharmendra Health Updates,Dharmendra health news, Dharmendra 89,
स्वास्थ्य

Prem Chopra Health: इस बीमारी से बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती

Prem Chopra Health
स्वास्थ्य

डेंगू से लेकर आंख की सर्जरी तक: अब सांस लेने में तकलीफ, जानें कैसी है Dharmendra की तबीयत?

Dharmendra Deol Health Update
स्वास्थ्य

Health Insurance Saves Lives : क्या स्वास्थ्य बीमा सचमुच जीवन-मृत्यु का सवाल है? वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा!

Health Insurance Saves Lives
Patrika Special News

Raw Carrot Side Effects: कच्चा गाजर खाना खतरनाक क्यों माना जाता है, जानिए गाजर को डाइट में शामिल करने का तरीका

Carrot healthy eating guide, Raw carrot stomach issues, Best way to eat carrots,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.