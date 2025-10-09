Green Tea coffee Turmeric Milk : चाय, कॉफी और हल्दी सहित ये 8 ड्रिंक्स कर सकते हैं कैंसर के खतरे को कम

Green Tea coffee Turmeric Milk (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Green Tea coffee Turmeric Milk : रोजाना पीने वाले कुछ पेय कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। एम्स और हार्वर्ड से ट्रेनिंग प्राप्त डॉ. सौरभ सेठी की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी पीने की चीजों के बारे में बताया गया है जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि लंबे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना रोकथाम और स्वास्थ्य की दिशा में एक आसान कदम हो सकता है।
ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना को 20-30% तक कम कर सकते हैं। इसके रोजाना पीने से कोशिकाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और डीएनए को नुकसान से बचाता है। डॉ. सेठी संतुलित आहार के हिस्से के रूप में रोजाना 1-2 कप कॉफी पीने की सलाह देते हैं।
कॉफी न केवल ऊर्जा बढ़ाने वाली है, बल्कि यह लिवर कैंसर के खतरे को भी लगभग 15% तक कम कर सकती है। कॉफी में मौजूद पॉलीफेनॉल और बायोएक्टिव यौगिक लिवर के स्वास्थ्य और विषैले पदार्थो को बाहर निकलने में सहायक होते हैं। रोजाना सीमित मात्रा में कॉफी पीने से लंबे स्वास्थ्य में योगदान हो सकता है।
डॉ. सेठी कहते हैं कि सेहत के लिए खूब पानी पीना बहुत जरूरी है। सादा पानी पीने से ब्लैडर (मूत्राशय) कैंसर का खतरा भी कम हो सकता है। पानी शरीर से गंदगी और ज़हरीले पदार्थ निकालने में मदद करता है और यूरिन सिस्टम को स्वस्थ रखता है। अच्छा रहेगा अगर आप रोज़ कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने की आदत डाल लें।
हल्दी वाला दूध करक्यूमिन से भरपूर होता है, जो डीएनए के नुकसान को कम कर सकता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है। इसका रोजाना सेवन कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचा सकता है। डॉ. सेठी इसे एक आरामदायक रोजाना के ड्रिंक के रूप में खासकर सोने से पहले पीने की सलाह देते हैं।
अनार का रस प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों में बीमारी की बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने में मदद करता है, जबकि बेरी स्मूदी (जैसे ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी वाली) ग्रासनली और कोलन कैंसर के खतरे को कम कर सकती है। इन दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनोल्स भरपूर होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। स्वाद भी बढ़िया और सेहत के लिए फायदेमंद दोनों बातों में बेस्ट कॉम्बिनेशन।
नींबू का रस अपने विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण पेट और ग्रासनली के कैंसर के खतरे को 10-15% तक कम कर सकता है। कैमोमाइल, अदरक और पुदीना जैसी हर्बल चाय गैस्ट्रिक और कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को भी कम करती हैं। इन पीने की चीजों का नियमित सेवन पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है।
इन 8 पेपीने की चीजों को अपनी रोजनाकि लाइफ स्टीलर में शामिल करना लंबे समय तक सेहतमंद रहने का एक आसान और असरदार तरीका हो सकता है। ग्रीन टी से लेकर हर्बल ड्रिंक तक, हर पेय अपने तरीके से शरीर को फायदा पहुंचाता है। जैसा कि डॉ. सौरभ सेठी कहते हैं, ये ड्रिंक एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अच्छा हिस्सा बन सकते हैं और आपकी पूरी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
