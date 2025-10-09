Green Tea coffee Turmeric Milk : चाय, कॉफी और हल्दी सहित ये 8 ड्रिंक्स कर सकते हैं कैंसर के खतरे को कम

Green Tea coffee Turmeric Milk : रोजाना पीने वाले कुछ पेय कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। एम्स और हार्वर्ड से ट्रेनिंग प्राप्त डॉ. सौरभ सेठी की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी पीने की चीजों के बारे में बताया गया है जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि लंबे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना रोकथाम और स्वास्थ्य की दिशा में एक आसान कदम हो सकता है।