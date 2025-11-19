पेट का दर्द क्यों हो सकता है कैंसर की पहली निशानी? इन संकेत से समझिए

जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में 9,427 कैंसर के मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि ज्यादातर महिलाएं तब अस्पताल पहुंची जब बीमारी स्टेज-III या IV में पहुंच चुकी थी।

यानी शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से लिया जाता तो कई जिंदगियां बच सकती थीं।