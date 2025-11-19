Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

पेट का दर्द क्यों हो सकता है कैंसर की पहली निशानी? इन संकेत से समझिए

Early Signs of Gynecological Cancer: महिलाएं पेट दर्द को हल्के में न लें। कई बार यही शुरुआती गाइनैकॉलजिकल कैंसर का संकेत होता है। जानिए कौन-से लक्षण खतरे की घंटी बन सकते हैं और क्यों समय पर जांच जरूरी है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 19, 2025

Early Signs of Gynecological Cancer

Early Signs of Gynecological Cancer (Image: Freepik)

Early Signs of Gynecological Cancer: कई बार हम दर्द को जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। खासकर महिलाएं, जिन्हें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि थोड़ा बहुत दर्द तो चलता है। पीरियड्स का दर्द हो, पेट में खिंचाव, पीठ का बोझिल एहसास या हल्का-फुल्का स्पॉटिंग ये सब अक्सर अनदेखा रह जाता है।

घर, परिवार, बच्चों, रिश्तों और काम के बीच महिलाएं अपनी सेहत को सबसे पीछे रख देती हैं। लेकिन डॉक्टर साफ कहते हैं, दर्द कभी ‘सामान्य’ नहीं होता है, जब तक कोई विशेषज्ञ उसकी वजह न बता दे।

दर्द एक संकेत है, इसे गंभीरता से लें

मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के स्त्रीरोग कैंसर विशेषज्ञ डॉ. योगेश कुलकर्णी का कहना है कि महिलाएं जब लक्षणों को हल्के में लेती रहती हैं तब कई बीमारियां चुपचाप बढ़ती जाती हैं। कई गंभीर स्थितियां जैसे एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, हार्मोनल गड़बड़ी, गंभीर संक्रमण और यहां तक कि कैंसर शुरुआत हल्के दर्द से ही करती हैं।

मगर समस्या यह है कि पेट या पेल्विक दर्द को अक्सर 'नॉर्मल' पीरियड दर्द समझकर टाल दिया जाता है। जबकि लगातार बना रहने वाला दर्द असल में शरीर का SOS सिग्नल हो सकता है।

किस तरह का दर्द खतरे की घंटी साबित हो सकता है?

हर तरह का दर्द एक जैसा नहीं होता है। कुछ दर्द सीधे किसी अंदरूनी समस्या का संकेत देते हैं।

पीरियड में बहुत तेज दर्द: एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस या फाइब्रॉइड का संकेत हो सकता है।

महीने के बीच में होने वाला पेल्विक दर्द: कभी-कभी यही शुरुआती गर्भाशय कैंसर या ओवरी से जुड़ी समस्या की दस्तक है।

संभोग के दौरान दर्द: ओवरी की गांठ, एंडोमेट्रियोसिस, इंफेक्शन या सर्विक्स से जुड़ी गड़बड़ियों की ओर इशारा करता है।

अचानक एक तरफ तेज चुभन जैसा दर्द: ओवेरियन टॉर्शन, एक्टोपिक प्रेग्नेंसी या फटा हुआ सिस्ट जो आपातकालीन स्थिति है।

कमर में दर्द के साथ खून आना: एंडोमेट्रियम की तकलीफ, फाइब्रॉइड या इंफेक्शन हो सकता है।

लगातार पेट फूलना और हल्का दर्द: यह शुरुआती ओवेरियन कैंसर का बड़ा संकेत माना जाता है।

इन संकेतों को कभी हल्के में न लें

अगर नीचे दिए गए लक्षण बार-बार दिखाई दें, तो डॉक्टर से मिलने में देर न करें।

  • बिना वजह पेट या पेल्विक दर्द
  • पीरियड्स के बीच में या सेक्स के बाद ब्लीडिंग
  • बहुत ज्यादा या अनियमित पीरियड्स
  • लगातार फूलापन या जल्दी पेट भर जाने का अहसास
  • यूरिन या सेक्स के दौरान दर्द
  • बदबूदार या असामान्य डिस्चार्ज
  • पेल्विक एरिया में सूजन या गांठ
  • परिवार में कैंसर का इतिहास
  • कोई भी नया लक्षण जो पहले जैसा न लगे

डॉक्टरों का कहना है कि अक्सर महिलाएं दर्द को टालती रहती हैं और इसी वजह से ज्यादातर कैंसर देर से पकड़े जाते हैं।

जम्मू की कैंसर रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में 9,427 कैंसर के मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि ज्यादातर महिलाएं तब अस्पताल पहुंची जब बीमारी स्टेज-III या IV में पहुंच चुकी थी।
यानी शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से लिया जाता तो कई जिंदगियां बच सकती थीं।

क्यों इतना देर हो जाती है?

कई बार बीमारी पकड़ में देर से इसलिए होती है क्योंकि महिलाएं अपने शरीर के बदलावों को गंभीरता से नहीं लेतीं हैं। गाइनैकॉलजिकल समस्याओं पर खुलकर बात करने में झिझक रहती है, ऊपर से घर-परिवार की जिम्मेदारियां उन्हें डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं देतीं।

दर्द सहने की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वे सोचती हैं, ''थोड़ा-बहुत तो चलता है।'' इसी बीच जरूरी जांचें भी टलती रहती हैं और बीमारी बढ़ती जाती है। यही वजह है कि कई मामले देर से सामने आते हैं।

डॉक्टर कुलकर्णी बताते हैं कि खासकर ओवेरियन कैंसर में शुरुआती संकेत बहुत हल्के होते हैं जैसे पेट फूलना या हल्का पेल्विक दर्द इन्हें अक्सर सामान्य गैस-एसिडिटी समझ लिया जाता है। इसलिए समय रहते दर्द को समझना और इलाज करवाना कई बड़ी समस्याओं को जन्म लेने से पहले ही रोक सकता है।

ये भी पढ़ें

Haldi Wala Doodh: केवल हल्दी दूध पीना सही नहीं, मिलाएं ये चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया हल्दी दूध बनाने और पीने का सही तरीका
लाइफस्टाइल
Haldi Wala Doodh Kaise Banaye Benefits

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health news

Published on:

19 Nov 2025 07:32 pm

Hindi News / Health / पेट का दर्द क्यों हो सकता है कैंसर की पहली निशानी? इन संकेत से समझिए

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

सबरीमला तीर्थयात्रियों को ‘ब्रेन-ईटिंग अमीबा’ से सावधान रहने की जरूरत

Brain Eating Amoeba
बैंगलोर

शुरुआती शिक्षा का हिस्सा हो मस्तिष्क स्वास्थ्य का बुनियादी ज्ञान

बैंगलोर

Snoring Warning: क्या आप रात में खर्राटे ले रहे हैं? हो सकते हैं Diabetes और BP जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत

Snoring and heart health, Snoring risk factors, Loud snoring danger,
स्वास्थ्य

Humane Sagar Death Reason: 35 की उम्र में फेमस सिंगर की दर्दनाक मौत, ACLF, MODS जैसी 5 से अधिक बीमारियों के कारण गई जान, जानिए क्या है ये

Singer dies due to multiple diseases,Famous singer death at 35,Organ failure in young age,
स्वास्थ्य

पेट साफ नहीं होता और Digestion हमेशा स्लो? जानें कौन-सी Vitamin Deficiencies को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Constipation vitamin deficiency, Vitamin D deficiency symptoms, Vitamin B12 deficiency digestion,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.