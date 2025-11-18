युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रहा है कोलोरेक्टल कैंसर? 24 साल की रिसर्च और डॉक्टरों ने खोले चौंकाने वाले राज

दिलचस्प बात यह है कि उनकी यह चिंता अब एक बड़ी रिसर्च से भी साबित हो गई है। जामा ऑन्कोलॉजी (JAMA Oncology) में प्रकाशित एक नए अध्ययन में यह साफ दिखा कि जितना बढ़ा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का सेवन, उतनी ही तेजी से युवा मरीजों में कोलोरेक्टल कैंसर के शुरुआती लक्षण बढ़े हैं। यह अध्ययन अमेरिका के बोस्टन स्थित मास जनरल ब्रिघम (Mass General Brigham) हॉस्पिटल में डॉ. एंड्र्यू टी. चान की टीम ने किया है। उन्होंने 20 से 40 साल की महिला नर्सों पर लंबा अध्ययन किया और पाया कि जो महिलाएं शुगर वाले ड्रिंक्स, तली-भुनी चीजें, पैकेज्ड मीट, चिप्स, कैंडी, सोडा जैसी चीजों का ज्यादा सेवन करती थीं उनमें आंतों में प्रीकैंसरस पॉलीप बनने का खतरा काफी ज्यादा था।