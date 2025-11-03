Birth Control Pills : गर्भनिरोधक गोलियों से हो सकता है कैंसर, पिल्स लेने से पहले जान लें अमेरिकी डॉक्टर की ये बात

इस सवाल का जवाब डॉ. कुणाल सूद (Dr Kunal Sood), ने दिया है। जो अमेरिका के मेरीलैंड में एनेस्थेसियोलॉजी और इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन में डबल बोर्ड सर्टिफाइड हैं। उन्होंने एक इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि क्या आप जानते हैं कि जन्म नियंत्रण गोलियां (Combined Birth Control Pills) Group 1 Carcinogen यानी कैंसरजनक पदार्थों की श्रेणी में आती हैं? कई महिलाओं के मन में यह सवाल लंबे समय से है कि क्या इन गोलियों का कैंसर से कोई संबंध है। डॉ. सूद के अनुसार, इन गोलियों के कुछ रिस्क हैं, लेकिन ये कई तरह से स्वास्थ्य के लिए फायदे भी देती हैं।