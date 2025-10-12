World Arthritis Day 2025: एक्टिव लाइफस्टाइल के बावजूद अर्थराइटिस क्यों? 30-40 की उम्र के लिए चेतावनी

World Arthritis Day 2025: आर्थराइटिस को लंबे समय तक एक उम्रदराज लोगों की बीमारी माना जाता रहा है, लेकिन अब आधुनिक जीवनशैली के दौर में यह बीमारी 30-40 वर्ष की उम्र के युवाओं में भी नजर आ रही है। आज, 12 अक्टूबर को World Arthritis Day 2025 मनाया जा रहा है। ऐसे में आर्थराइटिस को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 2025 की थीम है 'Achieve Your Dreams',। आइए समझते हैं कि कैसे यह बीमारी युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है और समय रहते क्या कदम उठाए जा सकते हैं।