World Heart Day 2025: सिर्फ सीने का दर्द नहीं, ये संकेत भी हैं हार्ट प्रॉब्लम के, जानिए दिल के लिए हेल्दी फूड्स

World Heart Day 2025: हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने दिल की सेहत का ध्यान रखने के लिए जागरूक करना है। वहीं आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में दिल की बीमारियों से कई लोग प्रभावित हो रहे हैं।



इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह सही जानकारी का अभाव है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सिर्फ सीने में दर्द ही दिल की बीमारी का संकेत है, जबकि सच ये है कि दिल की बीमारियों के कई ऐसे लक्षण होते हैं जो सामान्य लगते हैं, और इसी वजह से उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। यहां हम आपको बताएंगे कि वे छोटी-छोटी अनदेखी गलतियां और संकेत कौन से हैं, जिन्हें जानना और समय पर समझना बेहद जरूरी है।