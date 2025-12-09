Diabetes Risk: इन राज्यों में डायबिटीज का खतरा ज्यादा! डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह

डॉक्टरों का कहना है कि समाधान मुश्किल नहीं है, बस लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव काफी असर दिखा सकता है। हफ्ते में 2-3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, इससे मसल्स बढ़ती हैं और शुगर तेजी से कंट्रोल होती है। हर खाने में प्रोटीन जोड़ें, जैसे दही, दाल, सांभर, पनीर, अंडे आदि। सब्जियां बढ़ाएं, ताकि फाइबर मिले और खाना धीरे पचे। कार्ब्स की मात्रा थोड़ा कम करें, खासकर सफेद चावल की। इडली, डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड खाएं, लेकिन इन्हें प्रोटीन वाली चटनी या दाल के साथ खाएं। दिनभर लंबा समय बैठे न रहें, बीच-बीच में 2–3 मिनट की वॉक भी काफी होती है। नींद और तनाव दोनों का सीधा असर ब्लड शुगर पर पड़ता है, इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि परंपरागत खाने को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस थाली का बैलेंस ठीक करना है। थोड़ी सी समझदारी और छोटी-छोटी आदतें डायबिटीज के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती हैं।