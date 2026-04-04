Fake Medicine: दवा असली है या जहर? इन 5 निशानों से पकड़ें नकली दवा का काला खेल

नकली दवा बनाने वाली कंपनियां अक्सर ब्रांडेड दवाओं के नाम या पैकिंग की नकल करती हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे कि स्पेलिंग की गलतियों की बात करें, तो दवा के नाम, कंपनी के पते या साल्ट (Salt) के नाम में वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं। उदाहरण के लिए, असली Cusipod की जगह स्पेलिंग में जानबूझकर छोटा बदलाव किया जा सकता है। यदि दवा पर छपाई धुंधली है, अक्षर आपस में मिल रहे हैं या रंग फीका है, तो दवा के नकली होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है।