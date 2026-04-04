Cholesterol Guideline: दिल के मामले में बढ़ी सख्ती, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन

Cholesterol Guideline: आज के समय में बदलती हुई जीवनशैली और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) साइलेंट किलर बन चुका है। हाल ही में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इन नियमों का मकसद हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरों को शुरुआती स्टेज पर ही रोकना है। आइए जानते है दिल की बीमारियों में बढ़ती इस सख्ती से कैसे इनको कम किया जा सकता है और कोलेस्ट्रॉल के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन में क्या-क्या शामिल है?