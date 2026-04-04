Plastic Free Health Challenge: 14 दिन के लिए छोड़ें ये एक चीज! शरीर में होंगे अनोखे बदलाव, एक्सपर्ट का दावा

Plastic Free Health Challenge: सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्लास्टिक सिर्फ कचरा ही नहीं फैला रहा, बल्कि हमारे खून और अंगों तक पहुंच चुका है? हालिया शोध बताते हैं कि प्लास्टिक से निकलने वाले केमिकल्स (जैसे BPA और Phthalates) हमारे शरीर के नेचुरल सिस्टम को खराब कर रहे हैं। आइए डॉ तरंग कृष्णा से समझते है इस 14 दिन के प्लास्टिक छोड़ने के चैलेंज को।