Crohn’s Disease Treatment: आंतों को अंदर से सड़ा देती है यह खतरनाक बीमारी! अब दवा से होगा इलाज

वे भारी मन से बताती हैं, हर बार ऑपरेशन के बाद लगता था कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद बीमारी फिर लौट आती और आंतें दोबारा गलने लगतीं। आज मॉरीन जैसे उन तमाम मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है, जो अपना आधा जीवन अस्पतालों के चक्कर काटने में बिता देते हैं। आइए जानते है कि क्या है ये बीमारी, इसके लक्षण क्या है, और इससे जुडी नई रिसर्च क्या कहती है?