World Health Day: दिल की बीमारी का शक ? सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं – नए ब्लड टेस्ट कराएं

Apolipoprotein A (ApoA) को “अच्छे कोलेस्ट्रॉल” यानी HDL से जोड़ा जाता है। यह धमनियों में जमा अतिरिक्त फैट को हटाकर लिवर तक पहुंचाने में मदद करता है। आसान शब्दों में, ApoA दिल की सफाई करने वाला प्रोटीन है। अगर इसका स्तर अच्छा है, तो यह दिल की सुरक्षा का संकेत माना जाता है। दूसरी ओर, Apolipoprotein B (ApoB) “खराब कणों” जैसे LDL और VLDL का प्रतिनिधित्व करता है। यह बताता है कि खून में कितने ऐसे कण मौजूद हैं जो धमनियों में जमा होकर ब्लॉकेज बना सकते हैं। डॉ. सेठ के मुताबिक, “सिर्फ LDL देखने से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती, लेकिन ApoB असली जोखिम को दिखाता है, जितना ज्यादा ApoB, उतना ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा।”