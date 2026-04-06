Spicy Food Benefits: क्या तीखा खाना बढ़ाता है उम्र? मिर्च खाने के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

मिर्च का फायदा इस पर भी निर्भर करता है कि आप उसे कैसे खाते हैं। ताजा मिर्च (जैसे हरी मिर्च) ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है, जबकि प्रोसेस्ड या पैकेट वाले तीखे स्नैक्स उतने हेल्दी नहीं होते। मिर्च खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत ज्यादा तीखा खाना शुरू कर दें।संतुलन सबसे जरूरी है। अगर आप पहले से मिर्च खाते हैं, तो इसे सही मात्रा में जारी रखें। कुल मिलाकर, थोड़ी सी मिर्च न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है, बल्कि आपके शरीर को भी फायदा पहुंचा सकती है।