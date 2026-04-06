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Spicy Food Benefits: क्या तीखा खाना बढ़ाता है उम्र? मिर्च खाने के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

Spicy Food Benefits: मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। जानें कैसे तीखा खाना दिल, पाचन और उम्र पर असर डालता है।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 06, 2026

Spicy Food Benefits

Spicy Food Benefits (photo- gemini ai)

Spicy Food Benefits: अगर आपने कभी हरी मिर्च या जलेपीनो खाया है, तो जीभ पर होने वाली जलन जरूर महसूस की होगी। लेकिन यह सिर्फ स्वाद नहीं है, बल्कि आपके शरीर के अंदर एक तरह की बायोलॉजिकल बातचीत चल रही होती है। और अब हार्वर्ड से जुड़ी रिसर्च यह कह रही है कि यह बातचीत आपके लिए फायदेमंद भी हो सकती है।

मिर्च में जो तीखापन होता है, उसके पीछे एक खास तत्व होता है जिसे कैप्साइसिन (Capsaicin) कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि यह सच में मुंह को जलाता नहीं, बल्कि दिमाग को ऐसा महसूस कराता है जैसे जलन हो रही है। यह हमारे शरीर के TRPV1 नाम के रिसेप्टर्स को एक्टिव करता है, जो दर्द और गर्मी को महसूस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

मिर्च खाने के फायदे क्या कहते हैं आंकड़े?

एक बड़ी स्टडी में करीब 5 लाख लोगों को शामिल किया गया। इसमें पाया गया कि जो लोग लगभग रोज मिर्च खाते थे, उनमें जल्दी मौत का खतरा 14% तक कम था, उन लोगों के मुकाबले जो हफ्ते में एक बार भी मिर्च नहीं खाते थे। एक दूसरी रिसर्च में यह भी सामने आया कि मिर्च खाने वाले लोगों में 25% तक कम मौत का जोखिम देखा गया। इसका कारण माना जाता है कैप्साइसिन के एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजन कम करने वाले) और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले गुण।

दिल और पाचन पर असर

कुछ स्टडी में यह भी पाया गया कि मिर्च खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिनका गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके अलावा, मिर्च खाने से आंतों में अच्छे बैक्टीरिया (गट माइक्रोबायोम) की संख्या बढ़ती है, जिससे पाचन बेहतर होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है।

लेकिन पूरी सच्चाई थोड़ी अलग है

अब यहां एक दिलचस्प बात है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिर्च के फायदे सिर्फ कैप्साइसिन की वजह से नहीं हैं। जब हम तीखा खाना खाते हैं, तो हम धीरे-धीरे खाते हैं, ज्यादा चबाते हैं और कम मात्रा में खाते हैं। इससे भी पाचन बेहतर होता है और ओवरईटिंग कम होती है। यानी फायदा सिर्फ मिर्च से नहीं, बल्कि खाने के तरीके से भी हो सकता है।

कैसे खाएं मिर्च?

मिर्च का फायदा इस पर भी निर्भर करता है कि आप उसे कैसे खाते हैं। ताजा मिर्च (जैसे हरी मिर्च) ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है, जबकि प्रोसेस्ड या पैकेट वाले तीखे स्नैक्स उतने हेल्दी नहीं होते। मिर्च खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत ज्यादा तीखा खाना शुरू कर दें।संतुलन सबसे जरूरी है। अगर आप पहले से मिर्च खाते हैं, तो इसे सही मात्रा में जारी रखें। कुल मिलाकर, थोड़ी सी मिर्च न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है, बल्कि आपके शरीर को भी फायदा पहुंचा सकती है।

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Updated on:

06 Apr 2026 05:49 pm

Published on:

06 Apr 2026 05:46 pm

Hindi News / Health / Spicy Food Benefits: क्या तीखा खाना बढ़ाता है उम्र? मिर्च खाने के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

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